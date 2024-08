Marco Altobello presenta a Philadelphia il libro "Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli"

CAMPOMARINO. É stato presentato a Philadelphia il libro "Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli" (Mazzanti Libri) del professore Marco Altobello. A ospitate l'evento é stato Il Centro di Cultura e Lingua Italiana della città americana, sede anche del Museo di Storia dell'immigrazione Italiana. Philadelphia ospita una nutrita comunità di italoamericani, che non ha fatto mancare il suo appoggio all'iniziativa tramite la fondazione Filitalia International.

Un evento che ha ottenuto un grande successo di pubblico e che é stato organizzato in concomitanza con la Convention Nazionale dei Tuskegee Airmen che si sta svolgendo in questi giorni a Washington e alla quale Marco Altobello partecipa come ospite e relatore. Presente anche la sindaca afroamericana di Philadelphia Cherelle Parker e i membri del chapter cittadino della Tuskegee Airmen Inc. L'incontro si è svolto nell'intera serata del 13 agosto e ha visto anche la partecipazione dei membri del Consolato Italiano. Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto alla creazione di una borsa di studio per gli studenti meritevoli.

