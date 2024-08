I campioni si sfidano nella ‘Dama Vivente’ di Poggio Imperiale

Il 15 agosto, la città ha ospitato campioni, maestri e appassionati del gioco delle pedine. Successo per la manifestazione svolta sulla piazza - damiera più grande d’Europa. Entusiasmo per la ‘simultanea’ con il campione del mondo e GM° Sergio Scarpetta

POGGIO IMPERIALE. Piazza gremita per la ‘Dama Vivente ’di Poggio Imperiale, l’evento che lo scorso 15 agosto, sfidando afa e temperature torride, ha portato sulla ‘piazza–damiera’ più grande d’Europa una folla di curiosi e appassionati del gioco delle pedine.

L’evento, organizzato dalla Asd Trilogy Dama Arpi guidata da Fabio Vinciguerra, in collaborazione con la FID - Federazione Italiana Dama e il Comune di Poggio Imperiale, ha visto sfidarsi due Gran Maestri della Dama: Sergio Scarpetta e Claudio Ciampi, il primo recentemente incoronato Campione del mondo di Dama Inglese; il secondo già Campione Italiano Assoluto nonché vice presidente nazionale vicario della FID.

L’onore della prima mossa è toccato, come da tradizione, al sindaco Alessandro Liggieri: “Salutiamo con favore il ritorno della dama vivente a Poggio Imperiale”, spiega il primo cittadino, “un evento che ha fatto la storia di questo territorio e che per la sua caratteristica piazza – che riproduce una damiera fissa, la più grande d’Europa – è diventato punto di riferimento per la Federazione Italiana Dama. Nonostante ci siamo insediati in Comune solo dal mese di giugno, abbiamo colto al volo la sfida e abbiamo lavorato giorno e notte per ottenere questo risultato”. Si tratta, però, solo di un primo passo: “Sono in cantiere altri eventi chepossano coinvolgere e far convogliare qui atleti italiani e non, sognando - perché no - anche una competizione internazionale sulla damiera fissa di Poggio Imperiale”.

Il match è stato un combattuto testa a testa tra Scarpetta e Ciampi, terminato - come spesso avviene tra i grandi - in parità. Ogni mossa è stata riprodotta sulla damiera di piazza Principe Imperiale dai bambini del paese che, precedentemente, sono stati iniziati al gioco della dama, lo sport della mente. “Siamo qui per la Dama Vivente, importante manifestazione che viene riproposta e aperta ai bambini, che sono il futuro di tutto e anche della nostra federazione”, ha spiegato il GM° Claudio Ciampi. “Come FID, facciamo un lavoro enorme nelle scuole e nei circoli, un lavoro che ci ha portato ad avere oltre 40mila giovanissimi tesserati, molti dei quali gareggiano con ottimi successi in Italia e in Europa. Anche qui cercheremo di seminare i valori della dama: magari il prossimo campione verrà fuori proprio da questo paese”.

Nella provincia di Foggia – più precisamente da Cerignola – è nato e cresciuto il quattro volte Campione del Mondo di Dama Inglese, Sergio Scarpetta, che si è misurato in una simultanea di dama aperta a tutti: “In questi appuntamenti vorrei riuscire trasmettere il fair play e la grandezza di questa bellissima disciplina, che spesso viene ignorata ma che è un gioco di intelligenza e che offre la possibilità di migliorarsi in tutti gli ambiti”, spiega il GM° Scarpetta. “La dama a Foggia è presente sin dagli anni Settanta, con 40 anni di tradizione. La passione non finisce mai: ma per continuare serve nuova linfa, nuovi soci e nuovi giocatori. Oggi, soprattutto per i più giovani, ci sono troppe distrazioni, e anche attraverso questi eventi vogliamo cercare di cambiare questo trend”, conclude.

A chiudere la serata, sul palco allestito ai margini della piazza, è stato lo spettacolo musicale che ha visto avvicendarsi sul palco i Malìa, duo composto dai foggiani Federica Vinciguerra e Massimo Laquaglia, la cantautrice Alis Mata, il batterista Saverio Gerardi e la danzatrice Anna Clemente. A seguire, il concerto di AltaFrequenza, band dal sound italiano e internazionale.

Galleria fotografica