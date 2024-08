Alla cantina del mare, racconti dal borgo antico

TERMOLI. Il "Circolo vista mare" chiude i battenti per l'estate 2024. La scrittrice e promotrice di lettura ad alta voce Tiziana Iannantuoni, tra gli incontri più interessanti della stagione culturale, lascia la nostra città, rivolgendole un saluto, ma non solo. Ci dona anche un ulteriore racconto, sempre imperniato sul borgo antico e i suoi anfratti.

«Un saluto prima di lasciare il borgo vecchio... custodisco i profumi, le voci, i silenzi della mattina presto, le facciate delle case che solo in apparenza sono mute, il suono dei miei passi sulle pietre e le tracce di tutte le belle giornate trascorse. Mi dispiace molto lasciare il mio vicinato che mi ha accolto, coccolato con grande affetto. Sento chiaro il fragore delle risate che hanno caratterizzato gli stazionamenti nel vicolo dell’immaginario. Quest’anno mi porto via anche tante ricette sperimentate, ho già prenotazioni tra i miei amici romani per assaggiare “u scicille” termolese. Infine un arrivederci al mio mare che quieto o in tempesta saprà aspettare il mio ritorno».

Alla cantina del mare

Fasci di luce filtravano dalla finestrella di quella stanzetta sul retro della cantina del mare. Era mattina presto, l’immensità azzurra che aveva imperversato tutta la notte sembrava aver ritrovato la sua quiete, anche il vento si era placato e i garriti dei gabbiani si davano un rimando, annunciando un nuovo giorno in quel vecchio borgo di pescatori.

Antonio aveva aperto gli occhi, si era guardato intorno chiedendosi dove fosse, non era a casa. Il dolore alla schiena gli rammentava i bagordi della sera prima, quando troppo bevuto si era abbandonato sulla branda di emergenza nel rifugio della cantina. La rete era d’alluminio con gli anelli cigolanti a ogni movimento, il materasso era di lana infittita che nessuno si era preso più la briga di allargare, lavare e asciugare al sole e al vento salmastro. D’altronde su quel letto non ci dormiva più nessuno: era rimasto lì come un cimelio del passato insieme alle tante suppellettili della cantina. Un ambiente costituito da una stanza unica: su un lato c’era una credenza bianca di formica, la vernice aveva perso il candore originario cedendo il posto a diversi toni di giallo, più intensi vicino ai manici di metallo per segnare i passaggi ripetuti delle mani. Gli sportelli non aderivano più per le cerniere sguaiate, lasciando spiragli aperti a sguardi curiosi. I piedini di ferro erano in fuori per il peso che avevano dovuto sopportare ma ancora reggevano.

Dall’altro lato c’erano un lavandino di pietra e una macchina del gas a bombola per cucinare, un frigorifero capiente di più recente fattura che quasi dissonava con l’intero mobilio presente. Sulla parete adiacente si apriva una finestra alta con le persiane di legno blu, sotto la finestra un tavolaccio di legno, tutto scheggiato per i carichi degli oggetti sbattuti. Ai quattro lati erano disposte quattro sedie di legno, impagliate con i cardini verniciati di blu uguali alle persiane. In un angolo era buttata una vecchia rete di pescatori e sopra era poggiata in bilico una stadera di ferro. Le pareti dovevano essere dipinte di azzurro ma erano nascoste da numerose foto incorniciate, le immagini per lo più in bianco e nero raccontavano di chi era passato per la cantina e non se n’era più andato via, Antonio era uno di quelli. Destatosi da un sonno profondo, stiracchiando le braccia e le gambe in una postura tipica dei bambini, si grattava la testa, osservando le bottiglie vuote poggiate in ordine sparso nella cassetta di fianco la porta. Ci avevano dato sotto la sera prima, lui, Tommaso, Rocco e Salvatore. Un bicchiere aveva tirato l’altro, una chiacchiera era seguita all’altra e Antonio non se lo ricordava più com’era finita che i suoi compagni erano tornati a casa e lui si era ritrovato buttato su quella branda, con un lenzuolo grezzo che sembrava una tela di iuta. Abbandonava pensieri confusi per alzarsi, spalancare la finestra al sole e prepararsi un buon caffè.

La finestra dava sul vicolo interno, aprendo la visione del mare di sguincio. All’occhio attento di Antonio non sembrava possibile che quel mare burrascoso che aveva combattuto tutta la notte fosse lo stesso che ora appariva appena increspato da una brezza leggera. Il caffè era pronto, non restava che aprire il pesante portone di legno che si affacciava sul porto con un ballatoio dove erano sparse ancora le sedie della sera antecedente. Antonio non aveva avuto il tempo di allargare lo sguardo sulla linea dell’orizzonte in un gesto rituale che la sua attenzione ricadeva sul corpo racchiuso, come un sacco nero della spazzatura, sulla pietra bianca proprio davanti l’ingresso della cantina. Era corso quasi inciampando sui due scalini spessi che lo dividevano dalla strada: si era chinato su quel corpo raggomitolato, tutto bagnato di un ragazzo che sembrava respirare ancora, malgrado presentasse ferite aperte e lividi diffusi. I capelli erano ricci, la pelle bianca con un’evidente esposizione al sole, i piedi nudi, sporchi. Antonio lo scuoteva, aveva poggiato l’orecchio sul cuore per assicurarsi del debole respiro e per istinto aveva abbracciato l’uomo, stringendolo forte al petto per riscaldarlo. Sentiva ossa fragili, un abbandono esanime inaccettabile.

Aveva tenuto stretto a sé quel corpo come un figlio in richiesta d’aiuto. Gli aveva accarezzato il viso e i capelli per asciugare tutto il mare tracimato. In quei gesti convulsi di umana tenerezza Antonio stava scacciando la morte sopraggiunta dal suo mare inconsapevole. Rispondendo a un grido d’aiuto intenso, il ragazzo apriva gli occhi, sbarrati al cielo. Antonio guardando il viso reclinato sul suo braccio con gli occhi aperti, finalmente riprendeva fiato. In un istante controllava tutto il corpo inerme e notava una mano stretta, chiusa a pugno. Tutto intorno era silenzio, si udiva solo il rintocco sentenzioso della risacca. Era sembrata un’eternità, in realtà erano trascorsi pochi minuti. Antonio provava a chiedere: “Chi sei? Come ti chiami? “

Nessuna risposta: espressioni mute. Antonio recuperava le energie e tirandosi in piedi, sollevava tra le braccia il ragazzo che portava all’interno della cantina, sul letto che a distanza di poco tempo aveva ritrovato il suo antico utilizzo. Aveva tolto i vestiti bagnati e strappati al ragazzo, lavato le ferite, tutto in una liturgica assenza di parole, solo occhi negli occhi. Di seguito aveva riscaldato un po’ di latte, il ragazzo con una mano aperta e l’altra ermetica in un atteggiamento insolito, aveva accettato, bevendo con un’avidità spasmodica. In quel momento Antonio aveva ritenuto opportuno lasciare il ragazzo per andare a chiedere aiuto.

Don Gaetano, il medico anziano, con tutta calma, adeguandosi al ritmo del borgo, arrivava con la sua valigetta a controllare l’uomo giunto dal mare. La visita era stata scrupolosa, il ragazzo malgrado l’evidente trauma fisico presentava buone condizioni generali ma non rispondeva ad alcuna domanda: un viso fermo con occhi persi, troppi piccoli per una vastità immensa da contenere. Necessitava di riposo, di un posto tranquillo, di buon cibo per recuperare appieno le forze. Antonio in quella spavalda cantina non ci aveva pensato due volte a prendersi cura del giovane sconosciuto. Per giorni lo aveva rifocillato in attesa che quel mare tanto amato, che aveva tolte le parole a una vita fragile, gliele restituisse. La notte lo vegliava, dormendo sulla sedia accanto al suo letto, destandolo quando i lamenti superavano i confini. Il pugno della mano sinistra continuava a essere chiuso a custodia di un valore prezioso. Una notte Antonio nella luce fioca della luna aveva intravisto nel palmo socchiuso il ciondolo a forma di aquila a due teste. Un’apparizione veloce di un’identità carica di verità. Qualche giorno dopo Antonio si era allontanato per recuperare un po’ di pesce fresco per un brodetto sostanzioso, al ritorno, non aveva più trovato l’uomo senza nome.

Sul letto c’era l’aquila a due teste, segno di gratitudine.

Nella cantina ancora oggi, l’aquila sovrasta lo sguardo degli uomini itineranti come nell’antica leggenda albanese, dove il grande rapace sorveglia il cacciatore che ha salvato il suo aquilotto dal morso del serpente.

Antonio nella sua cantina del mare ha uno sguardo vissuto, di tanto in tanto stringe fra le mani, con il ricordo impresso nella mente, l’aquila a due teste perché sa chi c’è al di là del mare.

Tiziana Iannantuoni