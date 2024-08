Tutto pronto per l'ottava edizione di "Lart&Posht"

PORTOCANNONE. È tutto pronto a Portocannone per l’ottava edizione di “Lart&Posht”.

La manifestazione si svolgerà domani, domenica 18 agosto a partire dalle ore 18.

“Lart&Posht”, su e giù in albanese, è diventato un irrinunciabile evento dell'estate portocannonese.

Anno dopo anno acquisisce maggior seguito e numero di partecipanti che arrivano non solo dal Molise ma anche dalla vicina Abruzzo, Puglia e Campania.

9 km di corsa per la parte competitiva e 6km per la non competitva, mentre 3 km sono aperti a tutti e consistono in una camminata.

I premi saranno assegnati ai primi tre classificati assoluti maschili e femminili e ai primo tre di tutte le categorie.

A fine gara live coocking con cena offerta per gli iscritti.

C’è anche la possibilità di correre il dog run con gli amici a 4 zampe. Lart & Posht inizierà alle ore 19 con raduno intorno alle18, durante la cena allieterà in musica il gruppo “I Folli”.

Speakers ufficiali della manifestazione fin dalla prima edizione saranno Michele Trombetta e Vincenzo Acciaro.