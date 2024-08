Petacciato in festa per il patrono San Rocco

PETACCIATO. “Tua Petacciato proteggi ognor”. Questa la preghiera che dalla parrocchia di San Rocco, a Petacciato, è stata rivolta ieri in occasione delle celebrazioni per il patrono della località bassomolisana.

Una manifestazione con diversi aspetti, tutti da vivere e condividere, come l'infiorata, la santa messa e la processione per le vie del paese, fino alla cena solidale, finalizzata alla raccolta fondi parrocchiale e anche per promuovere un momento di sana socialità e aggregazione nella comunità.

Celebrazioni alle quali ha partecipato il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, assieme al parroco, don Mario Colavita, con la benedizione delle reliquie del Santo.

