Torna domenica sera il "Premio Basilico", in gara i poeti in dialetto termolese

Per non dimenticare sab 17 agosto 2024

TERMOLI. Domani, domenica 18 agosto, presso il lido Corallo andrà di nuovo in scena l'ambito “Premio Lino Basilico", un concorso per poeti che compongono versi in dialetto termolese.

Lino Basilico era un personaggio davvero indimenticabile denominato per la sua simpatica sfrontatezza "Lino 'a Pellacce".

A condurre l’evento sono Basso Caruso, che ne è anche ideatore, oltre che ideale cantore, e il professor Nicola Palladino.

Previsti interventi di personaggi che hanno fatto successo fuori dai confini termolesi, come l'attrice successo Maria Rosaria Russo, che sarà protagonista nella nuova stagione autunnale televisiva con nuovi lavori, e Mario Leny, protagonista del panorama musicale fin dagli anni 60, in questa serata farà ascoltare un suo pezzo caratteristico su musica di Rino Menna.

I concorrenti che partecipano al concorso sono Anna Gina Costantino, Patrizia Basilico (figlia del grande Lino), Tina Menadeo, Rosa Sciarretta, già vincitrice di passate edizioni e Biagio D'Ippolito.