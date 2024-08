Corsa delle botti, un grande successo a Nuova Cliternia

NUOVA CLITERNIA. Appena conclusa la prima edizione della Corsa delle Botti, si ha la sensazione che quanto appena vissuto diventerà un appuntamento fisso dell’estate campomarinese.

Le nove contrade si sono sfidate fino all’ultima spinta, con le “bonse” che rotolando, componevano con i loro fragore, una sintonia meravigliosa, avvolti da una cornice di pubblico, calorosa e festante. Agli annali resterà scritto il nome della Contrada Cliternia, come vincitrice della prima edizione della “Corsa delle Botti” ma in realtà hanno vinto tutti, il Comitato delle Contrade, inventore del format, ha fatto centro per l’ennesima volta.

Un pubblico folto, con “contradaioli” evidentemente coinvolti nel tifo, ma anche tantissimi simpatizzanti che sono stati travolti dall’entusiasmo, che solo un'iniziativa riuscita come questa, può trasmettere. Il podio, oltre la Contrada Cliternia, sul gradino più alto, vede posizionarsi la contrada Paese Nuovo, al secondo posto e la Contrada Madonnina al terzo, a seguire tutte le altre contrade.

Il programma per il prossimo anno, sarà fitto, tutto inizierà ad aprile con il “Palio delle Oche”, a luglio la “Regata di Santa Cristina, ad agosto, si chiude con la “Corsa delle Botti”. Prendete nota.

Galleria fotografica