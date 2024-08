“L’osmosi del coc-co-dril-lo”: Malik Tariq Bashir in Molise

ISERNIA. È legato al Molise per via materna, domani sera sarà nella nostra regione per presentare, a Vastogirardi “L’osmosi del coc-co-dril-lo”. Parliamo dell'autore Malik Tariq Bashir, il libro è edito dalla casa editrice Bookabook.

L’evento, presenziato dall’avvocato Domenico Patete e che vede la collaborazione dell’Associazione Vastogirardi and friends, della Proloco e del Comune di Vastogirardi, si svolgerà alle ore 17 presso la Piazzetta Gino Strada.

L’autore, legato da sempre al luogo per le origini materne, è al terzo romanzo dopo “Il leone bianco” (Faligi editore-2009) e “Il profumo dei Valgesi” (Bookabook-2022).

Renato Sfamanti, il protagonista dello scritto, è un uomo fotografato nel momento più buio della sua vita.

A lungo egli ha scelto un volo miope e scomposto. Privo di una direzione reale, delimitata solo dal rifiuto di quella imposta, egli è fuggito in modo cieco dai propri fantasmi.

Un sognatore, dunque, preda di passioni e promesse colorate, solo come un bambino pronto a dimostrare al padre e al mondo la bontà della propria rotta, dimenticando la bussola.

Distratto e attratto da tutto ciò che è adrenalinico e sinuoso si è perso.

Sarà un coccodrillo, anzi, un coc-co-dril-lo a fornirgli un alibi di riscatto: l’uomo ne percorrerà le orme cercando di svelarne il mistero, ma sarà il rettile a rilasciare qualcosa in lui, un frammento di infinito pronto a dilatarsi in mille sfaccettature e ad aprire un’ultima porta. Dietro questa, non necessariamente ci saranno glorie, ma umane realtà, debolezze e punti di forza.

L’inquietudine buia in cui l’uomo è immerso accoglierà il giorno e finalmente ne diverrà abile manipolatore.

Il coccodrillo diviene uno spunto di riflessione, un varco in cui l’autore convoglia la possibilità di fronteggiare le paure e renderle addirittura nuovo inizio.

Alla domanda su cosa abbia spinto Bashir a scrivere il romanzo egli risponde di aver voluto intraprendere una riflessione su come la società sia pronta a puntare il dito contro “gli ultimi” senza una visione di profonda comprensione che ne sappia raccontare la storia e le parole non dette.