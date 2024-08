“La guerra di Adelmina” approda a Palazzo Ducale

Percorsi in biblioteca mer 21 agosto 2024

LARINO. “La guerra di Adelmina”, l’ultimo libro di Antonietta Aida Caruso, protagonista di “Percorsi in Biblioteca” venerdì 23 agosto alle ore 21 presso l’atrio del Palazzo Ducale.

La presentazione del libro rientra nel percorso culturale promosso dal Lions club Larino e Comune frentano, e per l’occasione anche dall’associazione “Cantieri creativi” .

Nella suggestiva location si condivideranno i contenuti del libro “La guerra di Adelmina”: un racconto breve di guerra, ma anche altro, un fatto sconosciuto ai più, che parla dei modi di essere, pregiudizi e costumi nei nostri paesi molisani nella metà del secolo scorso, i paesaggi in cui abbiamo vissuto nella nostra infanzia, il modo di vivere e la mentalità producono eco i cui riverberi ci influenzano ancora oggi. La discriminazione di genere, ad oggi non ancora superata e la resilienza femminile: la forza delle donne per riscattarsi e rendersi indipendenti, già presente allora.

Climax del romanzo, la violenza e l'assurdità della guerra: non ci sono alleati e nemici, ma tutti sono perdenti, purtroppo una situazione quanto mai attuale.

Saranno esposte nell'atrio del Palazzo Ducale alcune tele, inerenti al tema trattato, di Antonietta Aida Caruso, artista poliedrica.

Dopo i saluti istituzionali, del presidente del Lions club Larino Carmela Minotti, del sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti e dell’assessore alla cultura Iolanda Giusti, dialogherà con l’autrice Graziella Vizzarri.