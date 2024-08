Salta la cena di beneficenza pro Lilt della "Squadra rosa"

GUGLIONESI. Salta la cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla Lilt a Guglionesi, a darne notizia è la "Squadra rosa".

«Carissimi, la Squadra Rosa di Guglionesi, è profondamente dispiaciuta nel dover comunicare a voi tutti che la cena di beneficenza prevista per il 25 agosto prossimo è stata annullata.

La decisione scaturisce dall'impossibilità di veder risolti alcuni imprevisti a carattere puramente tecnico-organizzativo, rischiando di non essere in grado di garantire la qualità e l’organizzazione che lo scopo merita.

Ci scusiamo sin da ora per non essere riusciti a mantenere l’impegno assunto con la Lilt. Avevamo promesso di fare il possibile per raccogliere fondi, consapevoli che, sebbene modesti rispetto ad altri eventi benefici, sarebbero stati comunque preziosi per sostenere chi ne ha più bisogno. Siamo profondamente rammaricati per questo contrattempo e ribadiamo la nostra dedizione alla causa, con la speranza di poter contribuire in futuro in modo significativo. Vi ringraziamo tutti per la comprensione e il costante supporto.

Vi assicuriamo che stiamo lavorando per risolvere la situazione con la promessa di riprogrammare l’evento il prossimo anno, meglio e più pronti che mai.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di inviare comunque le vostre testimonianze per il progetto “Raccontaci la tua storia” all’indirizzo email lasquadrarosa2@gmail.com

(La raccolta di queste storie sarà utilizzata per la realizzazione di un libro).

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi e sulla nuova data dell’evento. Grazie ancora per la vostra pazienza e generosità».