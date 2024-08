Al traguardo l'estate di Portocannone, il sindaco Gallo: «Grazie a tutti»

PORTOCANNONE. «Il programma estivo 2024 è giunto al termine». Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, traccia il bilancio dell’estate vissuta in paese.

«Siamo partiti con una riunione pubblica dove abbiamo invitato tutte le attività e le associazioni presenti sul territorio, dove abbiamo creato le basi su come organizzare eventi in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, siamo passati poi ad un manifesto con all’apice la presenza dei simboli del Comune di Portocannone, della Pro Loco Skanderbeg, dell’Asd Portocannone, del Carro dei Xhuventjelvet, del Carro dei Giovanotti, del Carro dei Giovani, dell’Associazione Beata Vergine Maria di Costantinopoli, della Porto Run, oltre alle attività che hanno organizzato eventi inseriti nel cartellone estivo, il tutto basato sulla condivisione e sul saper fare le cose insieme a beneficio non solo della comunità, ma dei tanti turisti che gravitano sulla stessa in questo periodo.

Oltre agli eventi ricreativi e sportivi organizzati, abbiamo dato al programma anche il giusto spazio culturale con presentazione di libri, teatro e film in piazza; ci sono stati eventi che si confermano ogni anno per la qualità che riescono ad offrire e per l’enorme pubblico che attraggono, e ci sono poi stati i nuovi eventi che hanno dimostrato di avere grosse potenzialità e che sicuramente crescendo sull’esperienza potranno occupare il giusto spazio in termini di attrazione e qualità.

Il mio messaggio è per dire grazie di cuore a tutti coloro che hanno ideato, organizzato e lavorato per qualsiasi evento che si è svolto nella nostra Portocannone in questo periodo estivo, perché grazie a voi i nostri concittadini hanno avuto modo di trattenersi in paese, e ai turisti presenti e a quelli venuti in occasione degli eventi stessi abbiamo dato modo di conoscere la nostra comunità e soprattutto le nostre potenzialità. Un ringraziamento finale lo vorrei fare a chi dietro ogni evento pubblico o privato, non si è tirato mai indietro ad offrire la propria collaborazione, i consiglieri comunali Nicola Musacchio e Antonio Becci, i dipendenti della Coop. Lavoro Mario Beatrice, Giovanni Castelluccio, Giuseppe Di Rocco, Giovanni Iacusso e Filippo Russo oltre ad alcuni volontari sempre presenti e al nostro addetto alla spazzatrice Sandro Zara, i quali hanno permesso oltre che l’allestimento degli spazi, le continue pulizie degli stessi prima e dopo gli eventi; un grazie anche alla locale sezione Rgpt presente con i suoi uomini a garantire sicurezza veicolare e safety per il pubblico. L’amministrazione Comunale, unitamente alla Pro Loco Skanderbeg, nostro braccio operativo in questo campo, continuerà come sempre ad impegnarsi per creare le giuste sinergie tra tutti coloro che hanno a cuore questa comunità e che vorranno prodigarsi al fine di proiettare sempre più in alto il nome della stessa».