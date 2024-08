Cinque educatori alla “Route nazionale delle comunità capi Agesci”

TERMOLI. Gli scout termolesi pronti a prendere parte da domani alla “Route nazionale delle comunità capi Agesci”, rendono noto i capigruppo Vincenzo Balletta e Ilaria Mastrogiacovo.

Cinque educatori scout in partenza da Termoli per rappresentare la città e il gruppo scout Agesci Termoli 1, si uniranno ad altri 18mila educatori scout a Verona, durante la route nazionale delle comunità capi 2024, che avrà inizio il 22 agosto e terminerà domenica 25.

Per il cinquantesimo anniversario dell’associazione Guide e Scout Cattolici Italiani gli educatori scout si incontrano per riflettere e definire le sfide e i percorsi che accompagneranno le prossime generazioni attraverso il gioco, l’avventura, la strada e il servizio.

«Cosa sarà Arena24? Come vivranno le Co.ca. l’ultimo tratto di strada della RN24, quello che premia la fatica del cammino con la gioia dell’incontro, dello scambio, della festa?

Proviamo a raccontarla così come è stata pensata, in modo didascalico, quasi delle “istruzioni per l’uso”, in punta di piedi, lasciando all’immaginazione, e in seguito al vissuto che si farà ricordo, riempirla di senso ed emozioni.

Le Co.ca. arriveranno tra mercoledì e giovedì, giorni in cui si allestiranno i sottocampi. Il tempo di prendere confidenza con il contesto e ci si troverà tutti insieme per la serata inaugurale di giovedì: inizia la festa! Il venerdì e il sabato si vivranno le attività tra Villa Buri e Verona. La domenica Santa Messa, conclusione e rientro, di certo diversi da come si è arrivati».