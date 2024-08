La classe 1974 di Larino si ritrova nel ricordo degli amici Eduardo, Dario ed Emiliano

LARINO. Hanno scelto il 24 agosto per ritrovarsi insieme a festeggiare il mezzo secolo di vita. Hanno scelto di celebrare il dono della vita, l’amicizia, i traguardi raggiunti senza però dimenticare quei loro amici volati in Cielo troppo presto: Eduardo, Dario ed Emiliano.

La classe 1974 ha scelto il convento dei frati come luogo da cui partire per rendere grazie al buon Dio per il traguardo raggiunto e da qui poi dare il via ai festeggiamenti nella sempre incantevole cornice del Campitelli 2. Perfetta l’organizzazione dell’evento. In chiesa è stato invitato a celebrare messa don Antonio Mastantuono, il sacerdote che, forse non ha tenuto a battesimo i 50enni larinesi, ma di certo ha loro impartito gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana e li ha seguiti nel loro percorso di crescita. Una cerimonia semplice ma nello stesso tempo carica di significati a cominciare dal ricordo di quei tre cinquantenni che mancavano all’appello ieri sera. Dopo la messa, come sempre, la foto ricordo scattata dall’alto del coro del convento che testimonia la numerosa presenza.

E poi la festa, con tanto di djset direttamente da Pescara, ma in fondo larinese nel cuore. Infatti, gli organizzatori hanno pensato di far tornare a Larino, dove aveva trascorso gli anni della sua prima adolescenza, il dj Cesare Sampognaro. Tanti altri scatti ad immortalare nuovi ricordi tra una chiacchiera e l’altra. Foto di gruppo con la torta e tante altre foto a raccontare ai posteri la festa dei cinquantenni contraddistinta poi dai doni. Le donne hanno regalato un portachiavi agli uomini e loro, alle donne, un fiore. Una serata per ricordare e da ricordare, un mezzo secolo di vita vissuto e tanti sogni ancora da realizzare, tante altre tappe da raggiungere insieme.