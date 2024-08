1984: i ragazzi di Campomarino di nuovo insieme per i 40 anni

CAMPOMARINO. Classe di ferro 1984: i ragazzi di Campomarino di nuovo insieme per i 40 anni.

Ricordi ed emozioni che riaffiorano attraverso i racconti e gli aneddoti delle esperienze vissute insieme durante l'infanzia e l'adolescenza.

Una serata nella quale gli sguardi di vecchi amici, che hanno condiviso insieme la fase più bella e spensierata della vita, si sono incrociati di nuovo per poi sfociare in abbracci e brindisi che hanno rafforzato un legame che non si é mai sciolto davvero.

Nella serata di ieri i ragazzi e le ragazze della classe 1984 di Campomarino si sono ritrovati per festeggiare i 40 anni. Amicizie che sono rimaste forti nonostante gli anni passati, anche con chi si é ritrovato a vivere lontano.

Una serata speciale, quella vissuta dai ragazzi del 1984, con tanto di gadget e torta celebrativa, nella quale non é mancato il ricordo di chi purtroppo è venuto a mancare in questi in questi anni ma resterà sempre nel cuore dei suoi vecchi amici.

