I "Falchi della strada" mettono in moto emozioni e ricordi: il memorial dedicato a Fiorangelo

Per non dimenticare dom 25 agosto 2024

Memorial Fiorangelo Della Posta a Guglionesi

GUGLIONESI. "Il paradiso è pieno di curve, la benzina non si paga e Fiorangelo, ora, starà sfrecciando e rombando in sella a una moto".

Con queste parole di Antonio Giuliani, tesoriere dei Falchi della Strada, si è chiuso il secondo memorial "Fiorangelo Della Posta" a Guglionesi.

E mentre sul Ledwall passavano i ricordi più belli di questo giovane biker guglionesano, il cielo si colorava con i fuochi d'artificio. In alto, in mezzo alle stelle, per arrivare fino a Fiorangelo.

Emozioni, lacrime e applausi scroscianti. Questo è il memorial che i Falchi della Strada hanno voluto dedicare al loro Fiore più bello, strappato troppo presto a questa terra, a questa vita.

Ma Fiorangelo vive. E questo omaggio è diventato una grande festa.





Fiorangelo vive, vive nel cuore della moglie Antonella, negli occhi della mamma Tittina, nella discrezione del papà Benedetto, nelle mani del fratello Gaetano a cui è toccato il compito di accendere e far sgasare la moto di Fiore, negli abbracci, nei sorrisi di Antonino, Giuseppe, Luigi e tutti gli altri bikers di Guglionesi e dei paesi limitrofi che si sono ritrovati a Castellara per ricordare il loro grande amico. Un gigante dal cuore buono.

La giornata è stata ricchissima ed è stata allietata da tanta buona musica rock, con bands live con i Divario Zero, i Dust N’ Roses e infine, il Dj set.

Sulle note di Knockin' On Heaven's Door, l'abbraccio più bello e profondo nel ricordo di Fiorangelo.

Una dedica a chi "sta bussando alle porte del paradiso", quel paradiso dove c'è il "Fiore" più bello tra tutti gli angeli.

Un ricordo speciale anche per Giuseppe Scalera, un altro Falco biker scomparso un anno fa. L'abbraccio commosso tra Antonella e Rossella ha commosso i tanti presenti. Oltre il dolore c'è l'amore, l'amore che vince su tutto. E le due donne hanno saputo accogliere tutto l'affetto a loro dedicato. In quell'abbraccio, in quel momento, Fiorangelo e Giuseppe erano lì, come un soffio di vento in una serata caldissima.





"Sono molto commossa e grata per l'organizzazione di questo secondo memorial dedicato a mio marito Fiorangelo- ha dichiarato Antonella- È trascorso un anno e la sua scomparsa ha lasciato nelle nostre vite un enorme vuoto, ma vedere l'affetto ed il sostegno degli amici, della comunità dei bikers e non, è stato in questi mesi di grande conforto. Questo festival è l'occasione non solo di ricordare Fiorangelo, ma anche di portare avanti la sua passione per le moto e la sua gioia di vivere. Fiorangelo amava la libertà e l'avventura che solo una moto può offrire e sono sicura che sarebbe stato felice di vedere quanto è stato realizzato. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento. Vogliamo continuare a ricordare Fiore con il sorriso e portare avanti il suo spirito libero e generoso".





A fine serata c'è stata anche l'estrazione dei numeri della lotteria ideata dai Falchi.

Questi i numeri vincenti:

3° Premio - N°4296

2° Premio - N°4559

1° Premio - N°963

