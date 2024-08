Al Macte Francesca Anfossi presenta il laboratorio di scultura di pane

TERMOLI. Sabato 28 settembre dalle ore 15 alle ore 18, presso il museo Macte di Termoli si terrà il laboratorio di scultura di pane Ceramic Bread con Francesca Anfossi.

Costo: adulto €15 – bambino €5, iscrizione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 21 settembre.

L'artista Francesca Anfossi terrà a Termoli il laboratorio Ceramic Bread aperto ad adulti e bambini: si realizzeranno insieme delle sculture di pane ispirate dalle forme delle opere di Salvatore Arancio esposte al MACTE.

Ai partecipanti iscritti si darà appuntamento al museo per vedere insieme la mostra di Salvatore Arancio e poi per andare a piedi (e/o con auto propria) nel laboratorio di pasticceria dell’Istituto Alberghiero di Termoli dove si realizzeranno creazioni in pasta di pane con la guida di Francesca Anfossi.

I risultati individuali saranno cotti in forno e potranno essere recuperati dai partecipanti in un secondo momento al MACTE per essere portati a casa.

Francesca Anfossi è un'artista che vive a Londra. Il suo lavoro si concentra sulla sperimentazione con la ceramica, i laboratori, i corsi di cucina o altri eventi collettivi che offrono ai partecipanti l'opportunità di apprendere nuove abilità e stringere legami sociali.

Anfossi è cofondatrice e direttrice di Rochester Square, uno studio di ceramica a Camden, dedicato a progetti di impegno sociale e collaborazioni artistiche. Nel 2023 ha presentato al Museo della Ceramica di Savona, la mostra A tavola con Rochester Square.

Il 28 settembre è l'ultimo giorno per visitare la mostra Bruno's House di S. Arancio