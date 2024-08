Appello alla solidarietà e donazione alla Lilt in ricordo di Fiorangelo e Giuseppe

GUGLIONESI. I Falchi della Strada di Guglionesi in ricordo di Fiorangelo e Giuseppe: una donazione per la Lilt e un appello alla solidarietà.

In un gesto che unisce il ricordo affettuoso e la solidarietà concreta, il Motoclub I Falchi della Strada di Guglionesi ha deciso di fare la propria parte a sostegno della Lilt (l'associazione Italiana per la Lotta contro i Tumori) Campobasso, presieduta dalla dottoressa Carmela Franchella. Questo piccolo gesto, che si unisce a tanti altri, con l’intento di partecipare all'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per i malati oncologici, si inserisce in un progetto che la Lilt porta avanti quotidianamente, rappresentando un punto di riferimento indispensabile e incommensurabile per i pazienti e le loro famiglie.

Il proposito nasce dal dolore ancora vivo per la perdita di Fiorangelo, per tutti “Fiore”, biker e amico fraterno che ha combattuto con coraggio la sua battaglia contro il cancro, lasciando dietro di sé un retaggio di valori che i Falchi della Strada vogliono omaggiare. Fiore non era solo un membro stimato nella grande e numerosa famiglia dei bikers, non solo locale, ma incarnava le virtù più alte dell’amicizia, della lealtà e del sostegno reciproco, qualità che caratterizzano l’identità del club. La straordinaria partecipazione al memorial dedicato a Fiorangelo è la dimostrazione tangibile di quanto fosse amato e rispettato da tutti.

Ad un anno dalla scomparsa di Fiore, con il cuore stretto nel dolore ma spinti da un profondo senso di solidarietà, i Falchi della Strada, uniti alla generosità della famiglia di Giuseppe Scalera, altro membro del motoclub scomparso anche lui giovanissimo e a causa di un tumore, hanno scelto di devolvere una somma alla Lilt, contribuendo, seppur in modo modesto, alla raccolta fondi necessaria all’acquisto di un furgoncino 9 posti, che permetta ai malati oncologici di raggiungere i luoghi di cura. Un gesto piccolo, ma significativo, che testimonia la loro vicinanza a chi ogni giorno lotta contro una malattia così devastante. "Siamo certi – affermano i membri del Motoclub – che Fiorangelo, così come pure Giuseppe, sarebbero profondamente orgogliosi di sapere che, in loro onore, desideriamo essere d’aiuto alla Lilt".

Ma i Falchi della Strada non sono soli in questa battaglia di solidarietà. Al loro fianco, c'è la Squadra Rosa di Guglionesi, un gruppo composto prevalentemente da donne che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della malattia o che l’hanno affrontata al fianco dei propri cari. Queste donne, simbolo di forza e resilienza, già impegnate lo scorso anno nell’iniziativa Lilt "Km di solidarietà", hanno deciso di unirsi all'appello del Motoclub, spronando la comunità a fare la propria parte attraverso donazioni che possano potenziare il supporto offerto dalla Lilt.

La Squadra Rosa, nata per caso e dall’esigenza di mettersi a disposizione per essere d’aiuto alla comunità, ha dimostrato già nella prima edizione della cena di beneficenza che insieme si può fare la differenza. “Quest’anno, come ben sapete, per ragioni tecnico-organizzative non ci è stato possibile riproporre l’evento, ma ci rifaremo il prossimo anno; è una promessa! Ma vogliamo ribadire a gran voce che ogni contributo, per quanto piccolo, è un passo in più verso la speranza e la possibilità di offrire supporto e migliorare la vita di chi è colpito dalla malattia", affermano le donne del gruppo, facendo eco al messaggio dei Falchi della Strada.

Questa iniziativa congiunta rappresenta un forte richiamo alla generosità e all’importanza del sostegno reciproco, soprattutto in un momento in cui la battaglia contro il cancro richiede l’impegno di tutti. I Falchi della Strada e la Squadra Rosa di Guglionesi invitano dunque la comunità e tutti coloro che desiderano fare la differenza a unirsi a loro, sostenendo la Lilt con una donazione.

La solidarietà, come dimostra la comunità guglionesana, è un motore potente che può trasformare le proprie sofferenze in opportunità di aiuto e speranza per chi ne ha più bisogno.