A Larino si va "a passo di nordic verso la prevenzione"

LARINO. “A passo di nordic verso la prevenzione” edizione 2024.

L’iniziativa si terrà sabato 31 agosto, a partire dalle ore 17.30 con la partenza in Piazza Duomo, al centro storico.

L’attività promossa ed organizzata da Aido gruppo comunale di Larino, Lilt provinciale di Campobasso, con la partecipazione delle Misericordie di Larino e del Comune della città di Larino, ha l’intento di promuovere la prevenzione e buoni stili di vita.

Una collaborazione fruttuosa, quella delle associazioni Aido Gruppo comunale di Larino, guidata dalla presidente Graziella Vizzarri, e Lilt provinciale di Campobasso con a capo la presidente Carmela Franchella, che uniti dalla mission hanno puntato sull’attività sportiva come il Nordic Walking per la promozione della prevenzione e l’adozione di uno stile di vita salutare, quale arma più valida per prevenire e combattere le malattie.

Il Nordic Walking, come asserisce l’istruttore Amerigo Di Giulio, consigliere Lilt Campobasso, non è solo camminata, con l’utilizzo dei bastoncini si possono associare una serie di esercizi che portano a un potenziamento muscolare e mobilità articolare e se tutto questo lo contempliamo in un contesto all’aria aperta fa sicuramente bene. L’importante è seguire i tre cardini dell’attività fisica: metodo, continuità e sapienza.

Il percorso di nordic walking di sabato 31 agosto, vede la partenza da Piazza Duomo, piazzale antistante la Concattedrale di San Pardo, si snoda per le vie del centro storico raggiungendo via Circonvallazione, procede in c/da Fonte Giammarco, SS.87 per un brevissimo tratto, imbocca per c/da Monti, riscende sulla P.73, risale per via Circonvallazione e prosegue per Via Cluenzio con ritorno in Piazza ove ci sarà un ristoro.

La partecipazione è gratuita e i bastoncini per il nordic saranno forniti alla partenza.

L’evento è aperto a tutti.