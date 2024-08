Eco-school e bandiera verde, all'Achille Pace la certificazione internazionale

TERMOLI. L'Istituto Achille Pace, nell'anno scolastico 2023/3024 ha partecipato a uno dei progetti più importanti al mondo sull'educazione ambientale. Il programma Eco-Schools parte dalla scuola e si estende a tutta la comunità Eco-Schools, mettendo al centro i ragazzi e insegnando loro che ogni azione può fare la differenza. Il programma si basa su azioni concrete, che educano gli studenti alla sostenibilità, partendo dalle azioni di tutti i giorni nel loro ambiente quotidiano: la scuola.

56 000 scuole in 70 paesi, ogni anno, aderiscono a Eco-Schools. 20 milioni di studenti partecipano ogni anno al programma Eco-Schools.

Oggi l'Istituto Achille Pace ha ottenuto la certificazione internazionale Eco-Schools e la Bandiera Verde per l’anno scolastico 2023-2024.

I riconoscimenti Eco-School e la Bandiera Verde sono il risultato del grande lavoro della scuola e della referente progettuale, l’insegnante Katia Nestola che ha curato e organizzato il tutto durante l'anno ed ha preparato, per settimane, il materiale per ottenere la certificazione, una volta finita la scuola.

Di seguito il testo del riconoscimento.

“Certificazione I.C. Achille Pace Edificio Polifunzionale Difesa Grande è con vivo piacere che comunichiamo i risultati della Commissione di valutazione del programma internazionale Eco-Schools.

La commissione nazionale valutando positivamente il lavoro che il vostro istituto ha svolto nell’applicazione del programma internazionale Eco-Schools durante l’anno scolastico 2023/2024, ha rilasciato alla vostra scuola la certificazione Eco-Schools e la Bandiera Verde, simbolo internazionale che attesta l’impegno della comunità scolastica per lo sviluppo sostenibile.

Complimenti, dunque, perché la scuola si colloca come punto di riferimento per le altre nel campo della tutela dell'ambiente e, soprattutto, della diminuzione dell'impatto ambientale dell'istituto scolastico diffondendo nella comunità locale buone pratiche e stili di vita sostenibili. Un plauso particolare va ai giovani che, nel corso dell'anno si sono impegnati per raggiungere ottimi risultati. Ricordiamo che la certificazione, con la quale l’istituto si affianca alle scuole di 80 paesi nel mondo, ha la durata di un anno. Siamo convinti che anche l'anno prossimo la scuola continuerà a lavorare con pari e rinnovato impegno.

Ricordiamo che sul sito verrà attribuito un badge riguardante i risultati che la sua scuola ha raggiunto”