Generare salute mentale, al Teatro Verde l'incontro di Agorai

TERMOLI. Proseguono gli incontri di Agorai, spazi per generare salute mentale.

AGORAI è:

una rete di piazze italiane unite dall’idea di salute mentale come bene comune

uno spazio fisico e affettivo di coinvolgimento e partecipazione alla pari tra pazienti, familiari, operatori, cittadinanza

un processo orizzontale, aperto alla progettazione di iniziative e azioni e alla promozione di una buona salute mentale di comunità

l’inizio di una Consulta territoriale per dare voce ai portatori di interesse nel campo della salute mentale

In questo progetto il Centro di Salute Mentale (Csm) di Termoli svolge il ruolo di promozione di processi virtuosi che possano favorire la salute mentale stessa in cooperazione con utenti, familiari, cittadini, cooperative e associazioni. Lo scopo dell’incontro è offrire spazio di discussione di natura dialogica in cui la cittadinanza e i professionisti si confrontano.

«La salute mentale è un bene comune, non del privato o dello Stato, ma patrimonio dell’intera comunità che può liberamente disporne e che ha il dovere di preservarla e gestirla attraverso modalità partecipate e collaborative».

L'incontro si terrà dalle 18 alle 19.30 al TEATRO VERDE presso il parco comunale di Termoli Girolamo La Penna.