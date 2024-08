Raduno di Biker per ricordare cinque amici centauri

Per non dimenticare sab 31 agosto 2024

BASSO MOLISE. Cinque centauri che non ci sono più, ma la loro presenza è scolpita nella memoria collettiva.

Il Moto Club Kalena Bikers ha organizzato a Casacalenda per domani, domenica 1^ settembre 2024, il 2° Moto memorial, dopo il successo della prima ed emozionante edizione, si ripete l'appuntamento dedicato alla memoria di cinque Centauri Giuseppe, Francesco, Pasquale, Antonio e Angelo e ci piace pensare che loro lassù lo seguiranno icon la passione di sempre corrono ancora lungo le strade del quel fantastico circuito motociclistico chiamato "Bikers Paradiso".

Il Moto Club Kalena Bikers, scende di nuovo in pista, rombo di motori e a manetta presenta il programma per l'evento così definito:

Dopo le iscrizioni presso il Santuario della Madonna di Casacalenda, ore 9.30 partenza per raggiungere il centralissimo corso Roma, seguirà alle ore 10 la Benedizione delle Moto.

Alle ore 10.30 è fissata la partenza del raduno.

Il percorso si snoda lungo le arterie principali del medio Molise, scorci di paesaggi fantastici, dimore affascinanti, itinerari storici ricchi di emergere naturalistiche, storiche e architettoniche ed enogastronomiche di altissima qualità ed indiscussa bontà. I partecipanti avranno l'occasione di attraversare l'abitato di Casacalenda per poi proseguire verso Bonefro, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Santa Croce di Magliano, Rotello, San Martino in Pensilis, Larino per poi fare rientro a Casacalenda.

L'evento prosegue anche nel pomeriggio-sera con le dolci note del gruppo i "DeLorean".

Per maggiori informazioni si possono contattare ai seguenti numeri telefonici i bikers organizzatori Pietro al 331.6786922 o Francesco al 335.6944891, notevole l'esperienza maturata in diversi anni dai membri e soci del Moto Club Kalena Bikers.

Giuseppe Alabastro