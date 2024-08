Raccolta di materiale scolastico all'emporio solidale "Ti Senghè"

back to school sab 31 agosto 2024

TERMOLI. Si terrà sabato 7 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 presso l’emporio solidale Ti senghè della Caritas diocesana di Termoli – Larino una raccolta di materiale scolastico da mettere a disposizione dei beneficiari del servizio che, muniti di una tessera punti, potranno acquistare quaderni, zaini, diari, penne, pastelli e quanto necessario per l’avvio dell’anno scolastico pagando il corrispettivo in punti anziché in euro.

“La raccolta di materiale scolastico – affermano Vito Chimienti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli – Larino – giunge alla sua seconda edizione. La buona riuscita dell’iniziativa dello scorso anno ci ha confermato la generosità del territorio pronto a supportare la Caritas nelle iniziative di solidarietà volte, tra le altre cose, a garantire il diritto allo studio ai minori di tante famiglie in difficoltà socio – economica. Chi lo desidera sabato 7 settembre potrà raggiungerci all’emporio, sito a Termoli in via Alfano 5, e consegnare materiale scolastico nuovo”.

Dal 1° settembre 2023 al 31 luglio 2024 sono stati distribuiti all’emporio 1675 pezzi di cancelleria varia. In particolare, 650 quadernoni, 286 penne, 178 matite, 94 scatole di pastelli, 38 di pennarelli, 37 diari e 26 zaini. A questo si aggiungono evidenziatori, album e squadre da disegno, colla stick, astucci, gomme e temperamatite.

Attualmente sono 280 i nuclei familiari con figli minori che accedono all’emporio solidale Ti senghè.