Festa di Santa Irene, coi sindaci del basso Molise parte il ventennale della rassegna a Tavenna

TAVENNA. Lunedì 2 e martedì 3 settembre al via i festeggiamenti per la festa di Santa Irene e la ventesima edizione di "Artigianato a...Tavenna". Dalle ore 8 si svolgerà in via Roma la tradizionale e storica fiera mercato di Santa Irene, che da sempre richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi. Nel pomeriggio, dalle ore 16 per le vie del paese, si esibirà il Gruppo Storico degli sbandieratori e musici Giovanna d'Angiò, di Colletorto e alle ore 17:30, inizierà l'animazione per i bambini con baby dance, truccabimbi, zucchero filato e tanto altro.

Alle ore 18 il sindaco Paolo Cirulli e l'amministrazione comunale, alla presenza di esponenti del governo regionale e sindaci dei comuni limitrofi, inaugurerà con il taglio del nastro, la ventesima edizione di "Artigianato a...Tavenna". Manifestazione voluta fortemente e portata avanti sia dall'amministrazione comunale che dall' intera comunità, dedicata alla valorizzazione del territorio, attraverso l'esposizione e la vendita in stand espositivi da parte di produttori locali, dei loro prodotti e delle loro creazioni artistiche. Si proseguirà con la visita di tutti gli stand e alle 18:30 vi sarà la mostra e dimostrazione lavori delle merlettaie di Tavenna, presso il piazzale dell'edificio scolastico. Prevista anche una visita guidata al museo del "Tombolo e delle Tradizioni".

Alle ore 19 si darà il via alla tradizionale sagra della carne di "Pecora alla Santa Irene", carne tagliata a pezzettoni, fatta cucinare per svariate ore, accompagnata dalla presenza di ingredienti genuini che ne esaltano al meglio il gusto. Alle 21:30 avrà inizio lo spettacolo musicale "Vibrazione anni 80-90'S", live orchestra dj set Ivan e Luna.

Martedì 3 settembre ore 10 apertura stand espositivi, alle ore 11 celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Irene e a seguire, processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale e dai fuochi pirotecnici. Alle ore 18 animazione per bambini, con il mago Tony.

Alle ore 18:30 mostra e dimostrazione dei lavori delle Merlettaie di Tavenna e alle ore 19, inizio degustazione carne di pecora alla Santa Irene. Alle ore 21:30 spettacolo musicale e di cabaret con Vincenzo Oliviero "roba da matti". Alle ore 24 spettacolo di fuochi pirotecnici. «Cogliamo l'occasione, per ringraziare tutte le attività commerciali, le imprese e i professionisti, che con le loro sponsorizzazioni ci hanno permesso anche quest'anno di realizzare la ormai storica Festa. A Tavenna oggi e domani con la festa di Santa Irene e Artigianato...a Tavenna, vi sarà una due giorni di cibo, artigianato e divertimento. Siete tutti invitati», il messaggio del sindaco Paolo Cirulli e dell'amministrazione Comunale augurano a tutti una buona festa».