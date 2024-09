Inaugurata la "Big Bench" a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Inaugurata venerdì scorso a Montenero di Bisaccia la Big Bench denominata “Scipione 369”.

La grande panchina, promossa in Italia dalla Big Bench Community Project, è stata realizzata da artigiani locali e installata nel suggestivo Parco dei Calanchi grazie al finanziamento di un privato, così come richiesto dal disciplinare della Fondazione che promuove la Big Bench e che non prevede, appunto, l’utilizzo di fondi pubblici. Il ringraziamento degli amministratori comunali e dei vertici della Pro Loco Frentana è stato rivolto quindi al Porto Turistico Marina Sveva, che si è fatto carico dei costi di realizzazione del manufatto di colore giallo e verde. Presenti per l’occasione la sindaca Simona Contucci, con diversi assessori e consiglieri comunali, il presidente della Pro Loco Frentana Antonio D’Aulerio, l’immancabile avvocato Teresio Di Pietro in veste di presentatore dell’evento e molte persone che sono intervenute all’inaugurazione.

L’assessore comunale Loredana Dragani, che per prima ha lanciato l’idea della Big Bench a Montenero di Bisaccia, ha commentato l’inaugurazione della grande panchina come un momento di celebrazione dello spirito di comunità e della bellezza del territorio. La Big Bench n. 369 in Italia entra quindi di diritto in un circuito turistico dedicato proprio a questo genere di attrazioni, che possono essere scoperte sia visitando il sito della Big Bench al link https://bigbenchcommunityproject.org/ che attraverso l’App TabUi.