"Km di solidarietà": i ringraziamenti della Lilt per la cena di beneficenza

TERMOLI. L’associazione provinciale di Campobasso della Lilt è particolarmente orgogliosa della grandissima partecipazione alla cena di beneficenza a nostro favore organizzata dai Lions presso la sede della Misericordia di Termoli.

“La mia gratitudine – ha affermato la dottoressa Franchella, presidente Lilt Campobasso – va a tutti i partecipanti per aver preso parte ad un evento così grande e così importante. Grazie a chi ha partecipato regalando speranza, grazie a chi ha organizzato permettendo di concretizzare il sogno e grazie a tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo, acquistare un nuovo e più idoneo mezzo da utilizzare per il trasporto dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura”.

Attraverso il trasporto presso i luoghi di cura, la Lilt Campobasso offre un sostegno sociale ai pazienti oncologici che a causa della malattia vivono una condizione di fragilità e marginalità. È uno dei principali servizi a sostegno dei malati oncologici ed in particolare è rivolto a chi vive solo o con familiari occupati al lavoro e in condizioni economiche precarie.

Grazie al presidente del Lions Club Termoli Tifernus Silvestro Belpulsi e a tutti soci del club che hanno messo in moto una efficiente macchina organizzativa.

Grazie allo chef internazionale Nicola Vizzarri e la sua brigata, al Governatore della Misericordia Romeo Faletra ed il suo team capeggiato da Pasqualino e Riccardo, a Paola Marinucci e le signore del Porto dell’Associazione San Basso 7.0, al Presidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco Aldo Ciccone e tutti i suoi associati, al sassofonista Alex Di Rocco e le sue magiche melodie.

Grazie a chi ha contribuito con donazioni e alle aziende che hanno contribuito gratuitamente alla fornitura di prodotti:

L’acquisto dell’auto nuova avverrà anche grazie alle donazioni pervenute alla Lilt Campobasso da pazienti oncologici che hanno usufruito del servizio di accompagnamento, dal MotoClub I Falchi della Strada di Guglionesi, dalla Squadra Rosa di Guglionesi, dal Cosib, dal MotoClub Pig Riders di Larino a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

“Ricevere – conclude la presidente Franchella - ogni singola donazione è per la Lilt Campobasso e per il servizio di accompagnamento verso i luoghi di cura, un grande onore perché ci permette di continuare a stare al fianco dei malati oncologici e di ampliare anno dopo anno i servizi da offrire e di far crescere la rete di solidarietà attorno ai pazienti, continuando a puntare anche su iniziative che promuovono la prevenzione oncologica”.

Galleria fotografica