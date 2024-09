L'Università di Padova sceglie ancora il basso Molise per la "Summer School"

CASACALENDA. Entusiasta la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto: «Per il terzo anno consecutivo, ospitiamo i ragazzi dell'Università di Padova per la Summer School! Gli studenti del corso di Laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia resteranno con noi qualche giorno per conoscere le imprese del territorio e le tecniche di produzione dei prodotti locali.

Prima ad Agnone e poi avranno modo di "sentire" e sperimentare il nostro Molise! Titolo del convegno: "Costruire una falsa identità gastronomica nazionale: i processi, gli attori, le politiche", che ha luogo alle 9.30, nella sala “Il Filo di Achille Pace”, luogo di riflessione sulla complessità del legame tra cibo, cultura e identità Non vi è dubbio che il cibo rappresenti non solo un atto quotidiano, ma anche un potente simbolo di luogo e di paesaggio. Negli ultimi vent’anni, il cibo è divenuto il fulcro di un fenomeno sempre più evidente: l’“heritage fever”, o febbre da patrimonio. Questo concetto, nato dalla Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003), ha messo al centro del dibattito la tradizione gastronomica e culinaria, elevandola a bene da tutelare, come stabilito dal Regolamento UE 1151/2012. Nel corso di un processo iniziato circa trent’anni fa, come osserva M. A. Fino, si è trasformato il cibo in uno strumento per rappresentare il legame profondo tra origine e territorio. Questo processo è volto a rivendicare una protezione esclusiva, un meccanismo in cui la tradizione diventa non solo simbolo di unicità, ma anche strumento di differenziazione rispetto agli altri.

Tuttavia, tale dinamica ha alimentato una “corsa” alla patrimonializzazione delle diversità, che se da un lato promuove i territori, dall'altro li sottopone a interessi politici e logiche di controllo. In questa cornice si inserisce il convegno “Costruire una falsa identità gastronomica nazionale: i processi, gli attori, le politiche”, che si terrà l’11 settembre 2024 a Casacalenda, presso la sala "Il Filo di Achille Pace". Il laboratorio si propone di svelare la contraddittorietà di un’assunzione sempre più diffusa: quella della gastronomia e cucina italiana come bene nazionale immateriale. Una simile concezione, che punta al riconoscimento UNESCO, rischia di minare l’identità stessa delle cucine locali, soprattutto quelle delle aree interne. L’Italia è infatti il risultato di secolari contaminazioni e influenze esterne, che ne hanno arricchito la cultura gastronomica rendendola dinamica e fluida.

È proprio attraverso lo “sguardo nel piatto dell’altro” che si è generato un continuo scambio, incontri e relazioni tra popoli e territori. La pretesa di un primato assoluto nella gastronomia, oltre a servire gli interessi di una competizione politica, rischia di oscurare la complessità storica e culturale di tale patrimonio. Il Molise, e in particolare Casacalenda, rappresenta un contesto ideale per riflettere su queste tematiche. Regione emblema delle aree interne italiane, il Molise ha saputo resistere alle omologazioni globali, mantenendo vive le sue filiere e tradizioni culinarie, ricche di valori simbolici, rituali e comunitari. Casacalenda, con la sua storia di resistenza alle narrazioni dominanti e omologanti, si candida quindi come luogo privilegiato per il dibattito e il confronto. Il convegno sarà un’occasione unica per analizzare criticamente i processi che portano alla costruzione di identità gastronomiche artificiali, smascherando le retoriche che spesso accompagnano tali narrazioni.