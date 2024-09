Partito il pellegrinaggio tra basso Molise e San Giovanni Rotondo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Partito ieri il 26º pellegrinaggio dei Cavalieri dei sentieri antichi da Sant'Elia a San Giovanni Rotondo lungo le antiche vie del tratturo percorreranno a piedi e a cavallo circa 150 persone il percorso svolto da padre Pio durante il suo trasferimento da Sant'Elia verso Serracapriola e a seguire verso San Giovanni Rotondo.

Il pellegrinaggio si svolgerà in quattro tappe: la partenza da Sant'Elia, la seconda con una sosta a pranzo a Santa Croce di Magliano, poi ci sarà il pernottamento in agro tra Rotello e Serracapriola, nella masseria del devoto Antonio Rosati. Il mattino successivo si proseguirà sempre lungo le vie del tratturo verso posta Civitate ponte di San Paolo di Civitate per arrivare la sera ad Apricena.

Il mattino seguente si ripartirà da Apricena e si attraverserà tutto il Gargano per passare a Bosco rosso e l'arrivo a San Giovanni Rotondo è previsto in serata. Il mattino successivo ci saranno il corteo dei Pellegrini lungo le vie di San Giovanni Rotondo, la benedizione, la santa messa e l'accoglienza di ringraziamento da parte delle autorità religiose e politiche presso il ristorante lo Chalet di San Giovanni.