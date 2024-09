"Radici", la mostra della termolese Marta Ant col musicista turco Mehmet Güren

TERMOLI-ISERNIA. L'artista Marta Ant inaugura la sua mostra d'arte "Radici" con una nuova performance, in duo con il musicista turco Mehmet Güren.

La mostra racconta il percorso dell'artista Marta Ant verso le sue radici, in un viaggio che intreccia passato e presente, che interagisce con lo spazio attraverso cui l'artista incontra nuovi linguaggi e versioni di sé.

La performance, attraverso il dialogo interconnesso degli artisti secondo tecniche di improvvisazione strutturata, vuole condividere un viaggio di trasformazione e gioco, incarnando stadi di transizione, viaggi di personalità e musica visionaria.

La mostra si terrà domani, sabato 14 settembre, alle ore 18.30 presso l'Auditorium di Isernia. L'ingresso è gratuito.

La mostra esplora il viaggio personale dell'artista verso le sue radici molisane, con particolare attenzione alla sua relazione con le città di Termoli, San Martino in Pensilis e Isernia, luoghi a cui è tornata dopo aver vissuto molti anni a Berlino. Marta Ant si racconta attraverso un percorso che intreccia passato e presente, permettendole di riconnettersi con i suoi ricordi, di crearne di nuovi, di ristabilire radici e di estenderle, in un dialogo continuo tra tradizione e trasformazione.

L'esposizione si sviluppa in uno spazio allestito con sculture e materiali vari, che l'artista utilizza per interagire con l'ambiente, dando vita a nuove forme di spazio e a inedite versioni di sé. Elementi come le catene delle àncore che si estendono verso l'alto e i mobili dei parenti a lei cari, che sembrano sprofondare verso il basso, rappresentano temi di crescita, proiezione, vulnerabilità, morbidezza, leggerezza e l'equilibrio tra attaccamento e cambiamento.

Marta Ant invita il pubblico a riflettere su questi concetti attraverso un linguaggio visivo che gioca con la trasformazione e la reinvenzione.

La performance sarà accompagnata dalla musica visionaria e sperimentale di Mehmet Güren, che arricchirà l'evento dalle 18.30 fino alle 19:30.

La mostra "RADICI" resterà aperta al pubblico fino al 22 settembre.