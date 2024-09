Via le prime installazioni a Petacciato, si pensa al secondo progetto

PETACCIATO. Rimossa ieri sul belvedere di Petacciato l'installazione artistica, ma presto si ripartirà con un nuovo progetto. Il 3 ottobre partirà la seconda edizione di Arsenico e Vecchi Merletti, un progetto che unisce le persone, proprio come si fa con l’uncinetto che intreccia i filati, per ottenere qualcosa di bello! Le persone che vorranno partecipare, si incontreranno in un vero e proprio salotto, il Central PETacciato, confortevole e dal sapore familiare, per trascorrere del tempo di qualità, lavorando all'uncinetto per realizzare una o più installazioni artistiche che abbelliranno angoli urbani e per confrontarsi con il prossimo.

Durante gli incontri, gli avventori ascolteranno storie e letture, più o meno conosciute, sul nostro Molise gustando un buon the con pasticcini. L’anno scorso, con le nostre risorse e i materiali a disposizione, è stata realizzata una grande coperta di quasi venti metri per uno in altezza, di circa 300 granny square, che ha ricoperto in parte il belvedere e che, grazie alle foto dei turisti e dei locali, ha fatto il giro del web: Petacciato è infatti andata lontano grazie alle coloratissime mattonelle all’uncinetto.

Quest’anno, una sfida nuova e un progetto più importante che sarà rivelato nei prossimi mesi, caratterizzerà un punto ben preciso del paese, giusto in tempo per l’estate! A partire dal 3 ottobre, tutti i giovedì, il Central PETacciato accoglierà i partecipanti al progetto e la novità sarà che i bambini potranno venire per imparare l’antica arte, cimentandosi nella realizzazione di amigurumi, piccoli pupazzetti fatti con l’uncinetto. Inoltre, chi non se la sente di riunirsi per i più svariati motivi, potrà dare una mano se lo desidera, lavorando da casa al progetto artistico estivo. Un inverno che ha tutta l’aria di essere più interessante del solito!

Progetto, denominato “Arsenico e vecchi merletti” (come un vecchio film del 1944 di Frank Capra), dove ci saranno delle attività relative alla lettura ed ai racconti di tempi passati e di personaggi del posto: un altro modo per sentirsi parte attiva e integrante di una comunità.