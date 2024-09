Tutti di corsa ma in pigiama, a Termoli la corsa della Lilt per i bimbi malati di tumore

Pigiama Run: l'intervista alla presidente della Lilt Carmela Franchella

TERMOLI. Il prossimo 20 settembre, dalle ore 19, si camminerà e si correrà in pigiama in oltre 40 città italiane, con quattro grandi hub: Milano, Roma, Palermo e Bari.





In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al gold ribbon, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Informare sul tema è anche lo scopo della Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da Lilt è giunta, quest’anno, alla sesta edizione.

Anche Termoli parteciperà e ospiterà la sua seconda edizione. Dalle 18 partiranno le attività in piazza Monumento in attesa della partenza prevista alle ore 19 con diretta streaming in tutta Italia. A Termoli sarà allestita un’area bimbi dove l’associazione Karamella intratterrà i più piccoli con truccabimbi, giochi e mascotte. Ci sarà un’area fitness dove sarà presentata l’attività del nordic walking e ci si potrà “allenare” per la camminata. Ci sarà il gazebo Lilt dove sarà data la possibilità ai ritardatari di iscriversi e partecipare all’evento.

Fino alle ore 17 del 20 settembre, invece, è possibile iscriversi online e prenotare il pacco gara con possibilità di ritiro in sede prima dell’evento o il giorno stesso dell’evento (mostrando il qr code della prenotazione). Dopo la corsa ci sarà un aperitivo per rifocillare i partecipanti a base di pane e olio, la merenda sana promossa da Lilt. La Pigiama Run è un grande evento di solidarietà, per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Non possono scegliere altri outfit e il pigiama rappresenta proprio questo legame di vicinanza ed affetto ai più piccoli.

Ma è anche un momento che promuove il movimento fisico fondamentale per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche.

Per l’edizione di quest’anno sono previsti oltre 30mila partecipanti. L’obiettivo è di superare la raccolta fondi di 500mila euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Nel 2023 sono stati raccolti 400mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone in 24 città italiane, ma anche di 25 aziende che hanno iscritto team di dipendenti e grazie al sostegno di 14 brand partner nazionali e di 68 brand partner locali. Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. Chi non riesce a raggiungere una delle città in cui si svolgerà la Pigiama Run, può partecipare lo stesso correndo dove vuole in modalità “Anywhere”. Riceverà comunque il pettorale digitale e potrà fare richiesta di spedizione del pacco gara.

