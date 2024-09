TermoliMusica riparte con la stagione autunnale

Riparte TermoliMusica: l'intervista al maestro Giuseppe Nese

TERMOLI. È stata presentata nella mattinata di ieri, venerdì 13 settembre, nella sala consiliare del comune di Termoli, la ventesima edizione Termoli Musica 2024 nella sua versione “autunnale”.

Presenti l'assessore alla cultura Michele Barile e del direttore artistico di Ondeserene Giuseppe Nese.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, dal Comune di Termoli, dalla Regione Molise e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli.

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner, di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

Presentati i concerti in calendario da settembre a dicembre 2024, che si terranno al Sant’Antonio di Termoli, con l’apertura il 15 settembre con “Baciami piccina” con la molisana Daniela Terrieri e Vito Caporale.

Si avvicenderanno quindi artisti quali i vincitori del concorso internazionale “Severino Gazzelloni” e del concorso internazionale di clarinetto di Noci, formazioni come il Trio Lubrick, il duo Perpich-Orlando, il duo Oliva-Loro e l’Heritage Chamber Duo, concerti di pianoforte con il solista francese Hugues Leclère e a 4 mani con il duo italiano Milano-Maiorca, e ancora l’Accademia Brass Ensemble e l’Ancestral Chamber Music, e si chiuderà a dicembre con il Coro Gospel Voices’ Power.

Saranno inoltre di grande rilevanza gli appuntamenti pensati per le scuole con fiabe e progetti musicali, e non mancheranno le masterclass, con appuntamenti formativi per i giovani musicisti. Per abbonamenti e biglietti collegarsi con Ciao Tickets.

Galleria fotografica