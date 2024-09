Al Crocifisso la festa dell'Esaltazione della Croce e di Maria Addolorata

TERMOLI. Sabato 14 e domenica 15 settembre si svolgerà la festa dell'Esaltazione della Croce e di Maria Addolorata, presso la chiesa di Gesù Crocifisso a Termoli.

«L'estate è quasi finita, ma c'è ancora una festa per ricominciare alla grande! Ci sarà musica, cibo e soprattutto festeggeremo Gesù che ci ha salvato con la sua Croce e Maria Addolorata che ci è sempre vicina nelle nostre difficoltà e sofferenze. Non perdiamo questa occasione per ringraziare e ripartire. Vi aspettiamo!!» il messaggio della parrocchia.

Sabato 14, festa dell'Esaltazione della Croce, alle ore 18:30 il vescovo monsignor Giancarlo Bregantini celebrerà la messa, nella serata, poi, a partire dalle ore 21 ci sarà la band "I Clandestini" ad allietare la festa.

Domenica 15 settembre, festa di Maria Addolorata, invece, alle ore 17 il quartiere sarà allietato dalla presenza della banda di Termoli, alle 18:30 la santa messa con il vescovo Gianfranco De Luca.

Al termine della messa, alle ore 19:30, si terrà la processione per le vie del quartiere, accompagnata dalla banda di Termoli, mentre alle 21 Rino Casolino in concerto. Inoltre, durante la due giorni di festa, ci saranno stand gastronomici.