Da Termoli il tour sulla monografia di Giuseppe Pietroniro

TERMOLI. Si terrà venerdì 27 settembre, alle ore 17:30 al Macte di Termoli, la presentazione del libro di Giuseppe Pietroniro alla presenza dell’artista e della curatrice Giuliana Benassi.

Da Termoli parte il tour di presentazione del volume che raccoglie trent’anni di pratica artistica di Giuseppe Pietroniro, alla presenza dell’artista e della curatrice del libro, la storica dell'arte Giuliana Benassi.

Con diversi contributi critici e un ricco repertorio fotografico, la monografia offre una narrazione visiva della pratica artistica di Giuseppe Pietroniro e del suo sviluppo negli anni, caratterizzata, sin dalle prime opere, da una profonda riflessione sul concetto di spazio.

Giuseppe Pietroniro vive e lavora a Roma. È nato a Toronto nel 1968, con la famiglia ha vissuto in Molise, a Santa Croce di Magliano e Termoli, e poi in Abruzzo frequentando il liceo artistico. Dal 1986 si è trasferito a Roma, dove ha studiato scenografia e lavorato nello studio dell’artista concettuale americano Joseph Kosuth. Lavora con fotografia, disegno, installazione e scultura.

Giuliana Benassi (Forlì, 1984) Vive e lavora a Roma. Storica dell’arte e curatrice indipendente, si è laureata in Storia dell'Arte presso l’Università di Pisa. Pone al centro delle sue ricerche il rapporto tra opera d’arte e luogo espositivo; è co-fondatrice e direttrice del progetto There Is No Place Like Home.

Per chi lo desiderasse, sarà possibile acquistare il libro durante la serata.