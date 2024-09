“Sediamoci e raccontiamoci”: la biblioteca "Perrotta" tappa della rassegna nazionale

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli aderisce alla 13esima settimana nazionale delle biblioteche, attraverso una partnership col Fami di Dogliola.

La cultura rappresenta, da sempre, uno dei punti cardine del lavoro che svolgiamo quotidianamente presso il Fami di Dogliola, centro di prima accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati. Una cultura che non si configura come mero mezzo educativo ma che assume i connotati di un vero e proprio strumento di crescita. Alla luce di questo, l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Fami di Dogliola prenderà parte alla 13esima settimana nazionale delle biblioteche proponendo un’attività di lettura volta a sensibilizzare le famiglie sul tema delle emozioni dal titolo “Joodee-Pilloden” (dal Pulaar “Sediamoci e raccontiamoci”). Il “Crescere Lettori”, tema centrale della Bibliopride, assume in questo senso i connotati del crescere attraverso la lettura. I libri diventano uno strumento di studio, riflessione e introspezione per mettere in luce i limiti che, in quanto esseri umani, tutti possediamo.

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Michele Barile commenta: “Sensibilizzare i giovani alla lettura è un obiettivo importante per promuovere lo sviluppo culturale, l’apertura mentale e le capacità critiche. L’obiettivo della 13ª edizione del Bibliopride è creare un rapporto positivo con i libri, in cui la lettura sia vista non solo come un compito scolastico, ma come un’attività gratificante e arricchente”.

L’appuntamento è per martedì prossimo, alla biblioteca “Gennaro Perrotta” di Termoli, dalle 15.30 alle 17.30.

La bibliografia scelta in occasione dell’evento permetterà, inoltre, di aprire un’interessante finestra di riflessione sul ruolo sociale delle emozioni: gli adulti saranno guidati, attraverso un circle-time, nell’esplorazione dei propri vissuti emotivi mirata ad una maggiore presa di consapevolezza e all’acquisizione di nuove conoscenze e strumenti utili per gestire al meglio i propri stati d’animo propri e quelli dei propri figli.

L’attività nasce dal frutto di un lavoro di sinergia svolto tra professionisti di ambito pedagogico, psicologico e sociologico mirato ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà della società moderna e ad evitare a medicalizzazione di comportamenti e agiti, sottolineando la necessità di affrontare problematiche educative con un approccio multidisciplinare.

Il Fami vuole essere, in questo senso, testimone dei cambiamenti che attraversano l’essere umano e del bisogno della condivisione delle conoscenze dell’altro in una prospettiva olistica e multidimensionale.

Tra gli obiettivi: sensibilizzare alla lettura, promozione culturale, favorire l’integrazione, promuovere la consapevolezza emotiva, riconoscere le emozioni e promuovere relazioni interpersonali e sociali.

L’attività proposta risulterà strutturata in 3 diversi momenti: lettura di un frammento del proprio libro preferito; lettura in circle time di una serie di favole scelte dall’equipe sulla tematica proposta, discussione delle tematiche emerse, attività di scrittura e condivisione relativa alle emozioni.

Al fine dello svolgimento dell’attività viene chiesto ai partecipanti di portare con sé un libro, dal quale verrà estrapolato un frammento da condividere.

Nel ruolo di mediatori ci saranno Leonarda Suriano, coordinatrice Fami Dogliola; Jessica Di Rosso, psicologa; Concetta Desiderio, educatrice; Bashir Abdullahi Osman Farah, mediatore culturale; Sabaly Abdourahmane, mediatore culturale. Con la partecipazione della scrittrice Termolese Emma Santoro.

BIBLIOGRAFIA:

• Harris, J. R. (1999). Non è colpa dei genitori. Italia: Mondadori.

• Levine, M., Baldo, A. (2004). A modo loro. Come aiutare ogni bambino a scoprire le sue capacità e ad avere stima di sé. Italia: Mondadori.

• Bollea, G. (2015). Le madri non sbagliano mai. Italia: Feltrinelli Editore.

• Marcoli, A. (2012). Il bambino nascosto. Italia: Mondadori.

• Marcoli, A. (2010). Il bambino arrabbiato. Italia: Mondadori.

TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI:

• Marcoli, A. (2011). La rabbia delle mamme. Italia: Mondadori.

• Marcoli, A. (2019). Passaggi di vita. Le crisi che ci spingono a crescere. Italia: Mondadori.

• Marcoli, A. (2011). Il bambino lasciato solo. Italia: Mondadori.

• Nardone, G. (2012). Aiutare i genitori ad aiutare i figli. Italia: Ponte alle Grazie.

• Andreoli, S. (2016). Mamma ho l'ansia. Italia: RIZZOLI LIBRI.

• Andreoli, S. (2018). Papà, fatti sentire. Italia: RIZZOLI LIBRI.

• Andreoli, S. (2020). Mio figlio è normale?. Italia: RIZZOLI LIBRI.