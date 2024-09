«Da un tronco secco rinasce la statua della Madonna Addolorata»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Da un tronco secco rinasce la statua della Madonna Addolorata: un nuovo angolo di preghiera in via Cupello.

Un nuovo angolo di preghiera per tutta la comunità. Un luogo dove fermarsi, sostare, riflettere e riprendere il cammino con uno spirito rinnovato e un cuore che si apre all'accoglienza di ogni persona che incontriamo.

All'incrocio di via Cupello è stata benedetta la scultura che raffigura la Madonna Addolorata e completa la valorizzazione di un punto simbolo del paese dove di recente è stata riqualificata la storica Croce.

L'intervento, voluto dalla locale Confraternita "Gesù Morto e Maria Addolorata" è stato inaugurato domenica 15 settembre 2024, solennità della Beata Vergine Addolorata, all'indomani della solennità dell'esaltazione della Santa Croce.

Al termine della santa messa in chiesa madre è seguito un corteo processionale che, composto e in preghiera, ha raggiunto il sito in un contesto di forte commozione.

Il parroco, don Costantino Di Pietrantonio, si è soffermato sul significato della speranza, nell'approssimarsi dell'anno del Giubileo, e sul senso di un'iniziativa che richiama i valori fondanti della fede cristiana, di una madre che contempla il Figlio che ha donato la sua vita per salvare l'intera umanità.

Un luogo di pace, ricavato nel giardino della famiglia Mario Bruno, presente con la moglie Maria e la figlia Lucia, aperto a tutti e molto suggestivo. La scultura, in particolare, è stata realizzata da Simone Allione e Riccardo Pistilli.

Don Costantino, assieme alla Confraternita, ha ringraziato tutti coloro che con amore, disponibilità e grande generosità hanno voluto contribuire alla riuscita del progetto.

«Un piccolo pezzo di storia, un sogno che oggi è diventato realtà - ha concluso il sacerdote - affidiamoci alla Vergine Maria con un motivo di speranza e continuiamo con fiducia il cammino, tutti insieme, alla presenza del Signore Gesù Cristo che ci accompagna e non ci lascia soli».

