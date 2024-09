Sulle tracce dei propri avi, famiglia di Philadelphia in visita a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Visita nel centro storico e al municipio di Montenero di Bisaccia, la scorsa settimana, da parte di tre turisti provenienti da Philadelphia: Maria Alu, con il padre Mike Alu e la mamma Sandy.

Il viaggio della famiglia Alu a Montenero è stato dettato principalmente dal desiderio di scoprire le proprie origini e in particolare di conoscere il posto da cui partirono per l’America, agli inizi del ‘900, i nonni materni di Mike, Zenone Di Bello e Maria Santa Di Bello.

La famiglia americana, oltre a visitare i luoghi più caratteristici del paese e le zone dove abitavano i nonni di Mike, è stata ricevuta in Comune dal presidente del Consiglio Comunale, Cabiria Calgione, dal vicesindaco Claudio Spinozzi, dall’assessore Loredana Dragani e dal consigliere Antonio Potalivo.

Dopo aver ricostruito l’albero genealogico, Maria Alu ha voluto cercare a Montenero i discendenti della sua famiglia d’origine ma, soprattutto per mancanza di tempo a disposizione, non sono stati rintracciati familiari in paese.

Per questo motivo gli Alu hanno chiesto agli amministratori comunali di condividere via web le notizie raccolte nelle proprie ricerche: se qualcuno dovesse riconoscersi tra i discendenti delle persone citate nella ricostruzione pubblicata e volesse comunicare il proprio nominativo e il proprio recapito, può rivolgersi in Comune presso il presidente del Consiglio comunale, Cabiria Calgione.