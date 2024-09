"Il territorio come opportunità": verso trekking-oil

ROTELLO. Per il secondo anno consecutivo, un convegno anticipa e introduce l'evento sportivo Trekk-Oil. «Noi dell'associazione siamo abituati a camminare sul territorio, ad attraversarlo, ad ammirarlo. Ma il 20 settembre parleremo di lui e delle opportunità che può riservare». Parole di “Valore”, come la meritoria attività di promozione del territorio portata avanti dall’omonima associazione. Numerosi i partner che coadiuvano l'associazione "Il Valore" di Rotello nell'organizzazione dell'evento che prelude all'edizione 2024 di Trekking Oil.

Parliamo dell'Avis, nella sezione di Santa Croce di Magliano e a livello provinciale, la Lilt, il Csv Molise, Macerata Nordic Walking, sezione Molise dell'Istituto italiano dei Castelli e il Comune di Rotello, ovviamente. "Il territorio come opportunità", la denominazione dell'incontro in programma venerdì prossimo, 20 settembre, al teatro stabile San Rocco, proprio a Rotello, a partire dalle 10.

«L'importanza di credere nel proprio territorio, il coraggio di non arrendersi, la forza di una visione capace di creare futuro e nuove opportunità». Di questo parleranno, moderati da Ettore Rossi, coordinatore del 'laboratorio per la felicità pubblica' di Benevento, il sindaco Massimo Marmorini, che porterà i saluti dell'amministrazione comunale; l'architetto Franco Valente (presidente della sezione Molise dell'Istituto italiano dei Castelli), il presidente di Coldiretti Molise, Claudio Papa e l'istruttore della scuola italiana Nordic Walking, esperto di cammini e tratturi, Amerigo Di Giulio. Conclusioni affidate a don Antonio Giannone, vicario episcopale per lo sviluppo umano integrale della diocesi di Termoli-Larino.