Dalla storia al futuro, sul territorio il chapter Tuskegee Airmen Inc.

CAMPOMARINO. Dalla storia al futuro, la Tuskegee Airmen Inc. sbarca in Italia. Un ponte lungo l'Atlantico, un legame che nasce per unire due territori accomunati da un'esperienza straordinaria e di grande rilevanza storiografica, militare e sociale. L'attivazione del Chapter italiano della Tuskegee Airmen, Inc. rappresenta il coronamento di un lungo percorso che ha visto consolidarsi i rapporti di amicizia e collaborazione tra il territorio della costa molisana in cui erano dislocati i piloti del 332° gruppo caccia, i celebri Red Tails, e i membri della grande associazione americana che coinvolge al suo interno anche i famigliari, i discendenti e gli ultimi aviatori ancora in vita.

La Tuskegee Airmen Incorporated è costituita dall'ufficio nazionale e da numerosi chapter dislocati negli Stati e nelle principali città statunitensi, si pone l'obiettivo di celebrare i successi e le imprese degli uomini e delle donne che sono stati pionieri nell'aviazione militare e nell'esperienza di Tuskegee, con particolare riferimento alla storia degli afroamericani nel campo dell’aviazione. Una storia che ha avuto la sua evoluzione durante la Seconda guerra mondiale nel territorio di Campomarino, con particolare riferimento al campo di aviazione di Ramitelli, divenuto vera e propria pietra miliare della storia dell'aviazione statunitense e del movimento per i diritti civili. Il chapter italiano si inserisce all'interno dell'organizzazione a seguito dei legami consolidati e delle pratiche burocratiche formalizzate durante la Convention Nazionale che si è tenuta a Washington nell'agosto del 2024. I primi dieci membri, suddivisi per aree di competenza, hanno costituito un consiglio direttivo e un'assemblea sulla base delle richieste dell'ufficio nazionale e del ByLaw ufficiale.

Tra le tante iniziative del chapter italiano vi sarà un programma di incontri di formazione dedicato alle scuole italiane e la partecipazione all'ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in programma tra aprile e maggio a Campomarino. «Gli obiettivi della Tuskegee Airmen Inc. Italy Chapter - ha spiegato il presidente del chapter Marco Altobello - sono diversi. In particolare, attraverso l'istruzione, le attività rivolte ai giovani, ai reduci, ai loro famigliari e tante altre iniziative, ci poniamo l'obiettivo di onorare e perpetuare la memoria e i risultati dei Tuskegee Airmen e degli afroamericani che hanno partecipato a vario titolo alle operazioni nell'Aeronautica Militare durante la Seconda Guerra Mondiale, nei conflitti e nelle attività militari, civili e sociali successive. Il nostro chapter italiano, ufficialmente riconosciuto e affiliato alla TAI (Tuskegee Airmen, Inc.), si concentra anche sulla conservazione e sulla valorizzazione dei siti storici in cui gli aviatori di Tuskegee prestarono servizio in Italia (Sicilia, Ramitelli ecc.)». Entusiasta anche il nuovo presidente nazionale Tai Leon Butler Jr., che dichiara: «Il chapter italiano della Tuskegee Airmen è l'unico riconosciuto e autorizzato in Italia e sarà un punto di riferimento costante per tutti noi. Siamo sicuri che con la guida di Marco Altobello, che sta facendo tanto per preservare l'eredità e che già collabora con noi da tempo, si potranno raggiungere importanti risultati. Diamo il benvenuto ai membri italiani nella nostra grande famiglia!»