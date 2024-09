In piazza Monumento col Pigiama Run per aiutare i bimbi malati di tumore

TERMOLI. Domani sera, dalle ore 19 a Termoli parte la camminata della Pigiama Run 2024. L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è alla sua seconda edizione della storica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da LILT. L’evento quest’anno si terrà in contemporanea in più di 40 città italiane con la diretta streaming da tutte le piazze sui canali di Radio 101.

Una corsa per divertirsi e fare sport, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Dalle ore 18 in piazza Monumento a Termoli partiranno tutte le varie attività. Sarà allestita un’area bimbi dove l’associazione Karamella intratterrà i più piccoli con truccabimbi, baby dance, giochi e mascotte. Ci sarà un’area fitness dove sarà possibile scoprire l’attività del nordic walking grazie ad Amerigo Di Giulio che preparerà anche una sorta di riscaldamento prima della partenza. Tutte le attività saranno condite da musica e divertimento. Ci sarà il gazebo LILT dove sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara. Dopo la camminata sarà allestito uno spazio per l’aperitolio a base di pane e olio, la merenda sana promossa da LILT e un gadget offerto dalla Farmacia Marino di Termoli.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. È necessario per i partecipanti che si sono già prenotati online portare con sé il biglietto con il qr code ricevuto via email in versione digitale o in alternativa la versione stampata.

E poi tutti rigorosamente in pigiama per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Loro non possono scegliere altri outfit e per questo il pigiama rappresenta questo legame di vicinanza ed affetto ai più piccoli. E se siete un gruppo coordinate il vostro pigiama. Poi sbizzarritevi con la fantasia: cuscini, babbucce, cappellini, fasce, peluche e quanto altro vi viene in mente. I più originali e divertenti verranno ripresi sui nostri canali. Taggateci sui social utilizzando l’hashtag ufficiale dell’evento #pigiamarun ma anche Lilt Campobasso.

Si ringraziano sin da subito i nostri partner: Comune di Termoli, Coni Molise, Asrem, Runners Termoli, Asd Il Valore, Larino Run, l’associazione culturale ricreativa Karamella, Sae 112, Farmacia Marino.