Riparte “La Nave dei Poeti” alla volta delle Isole Tremiti

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Riparte anche quest’anno, domani, sabato 21 settembre, alla volta dell’Isola di San Domino, l’appuntamento culturale promosso dal gruppo “I Poeti al Meridiano”. Si tratta di un’esperienza poetica e sensoriale decisamente originale, in un luogo, tra l’altro, fantastico, dove storia e natura si abbracciano.

La Nave dei Poeti, che traghetterà nelle “Perle dell’Adriatico” vari gruppi poetici provenienti da diverse regioni d’Italia, si avvia così a celebrare la XIII edizione. Per dare spazio a non poche emozioni, che aiutano senz’altro a far crescere la voce del cuore. L’evento poetico, curato nei dettagli dalla poetessa Rossella de Magistris, è patrocinato dal Comune delle Isole Tremiti. Dopo i saluti istituzionale del sindaco Annalisa Lisci, declamazione delle poesie, fino a tarda mattinata, da parte dei poeti partecipanti. Nella convinzione che la sensibilità poetica, nelle sue forme espressive più dolci, può certamente migliorare le condizioni dell’uomo in ogni dove. Contro ogni tipo di profanazione. Le Isole Tremiti si presentano per davvero come una roccaforte di bellezza senza limiti in una cornice salvaguardata dalla voce del mare. Un ponte ideale.

Una meraviglia tra il cielo, la terra e il mare. L’appuntamento di oggi si presenta come un momento di condivisione. Un canto invisibile. Una voce profonda dell’io. Uno scambio culturale che, dunque, interagisce tra esperienze diverse. Dove la parola, anche quando diviene dura e acerba, è al servizio del cuore. E, dunque, è al servizio del migliore cammino dell’uomo. Si sa che la voce del cuore è un palpito profondo. Colmo di affetti. Talvolta inquieto. Talvolta pieno di stupore. È un fiume di emozioni. Un forte sussurro dello spirito capace di risvegliarci. È una medicina che cura. Efficace. Contro ogni tipo di male.

È uno sguardo di luce. Impavido. Deciso a spegnere - con la musicalità dei suoi versi - la cattiveria umana. Anzi forse di più. Per l’occasione non poteva essere scelto un contesto così particolare. Che a fine estate, tra tanti silenzi, resta da fiaba. La manifestazione, nata da un’idea del preside Antonio Mucciaccio e Oscar De lena, si terrà presso “A Furmicola”. Nel cuore dell’isola verde di San Domino. Dove Lucio Dalla spesso amava cantare i suoi pezzi più amati. Interverranno per la musica la "Subart" di Termoli e il gruppo poetico "L'Isola di Gary" di Bari. Conduce Rossella de Magistris.

Luigi Pizzuto