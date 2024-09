Il movimento è vita nel gesto nobile a sostegno dei bimbi malati di tumore

Pigiama Run: l'intervista alla presidente Lilt, Milena Franchella

TERMOLI. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon, ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.





Per questo nasce la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da Lilt a sostegno dei bambini malati di tumore, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.





Tutti rigorosamente in pigiama, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato. Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni Lilt sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.





Termoli, per il secondo anno consecutivo. risponde presente con i componenti della sezione Lilt di Campobasso sede di Termoli il tutto coordinato dalla presidente Milena Franchella e dal vice Franco Fusco e tutti i validissimi collaboratori.

Rispetto allo scorso anno i partecipanti ne sono stati molti di più, anche con l’incognita del maltempo, vista la pioggia del pomeriggio.





Il tempo, capita la bontà dell’evento, ha deciso di concedere un’ampia pausa dalla pioggia.

Quindi davvero un bel successo, e con i proventi del ricavato si potrà offrire alla ricerca per la cura dei tumori pediatrici una bella mano.

La Lilt merita questi successi, perché con i suoi servizi allevia certi dolori.

