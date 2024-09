Verso il 50esimo Carnevale di Larino: la notte dei bozzetti

LARINO. È partito il conto alla rovescia per la 50° edizione del Carnevale storico di Larino. Una macchina organizzativa che viaggia veloce verso un traguardo che profuma di futuro perché proietta la incredibile bravura dei maestri cartapestai larinesi, dei gruppi costruttori, dei balletti, dell’associazione Larinella in una dimensione che travalica i confini regionali ed esporta un marchio “Carnevale di Larino.

È bello quando dura tanto”, segno di riconoscimento tangibile e inconfondibile. Ed in attesa del 1° marzo 2025, il primo grande evento, da non perdere, sarà la notte dei Bozzetti. In queste settimane, come vogliono le procedure, sul sito internet comunale è stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione alla storica edizione dell’anno prossimo. In questi giorni l’apposita commissione di gara ha vagliato le domande pervenute. Da bando potevano partecipare 4 gruppi costruttori per i carri di prima categoria e 4 anche per la seconda categoria.

Le domande sono pervenute, la commissione ha lavorato alacremente e siamo così pronti per vivere al meglio questo momento da cui partirà la seconda parte del viaggio del cinquantennale. Nell’incantevole cornice dell’atrio di Palazzo Ducale, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre, noi di Larinella, insieme a tutti i gruppi costruttori, ci ritroveremo per vivere un momento che di per sé è storia. Il carro vincente dell’edizione 2024, ossia Leoni da Tastiera dei Gatti Randagi e Modellarte riconsegnerà il trofeo del Carnevale e contemporaneamente procederemo a svelare i partecipanti alla 50° edizione con i bozzetti dell’allegorie che andranno a realizzare.

Sarà l’occasione per vedere in anteprima il docu-film della 49° edizione realizzato da Termoli Comics & Games e di assistere in diretta all’estrazione dei premi della lotteria del Carnevale.

Ma anche di mettere in agenda tutte le altre grandi novità che scandiranno il tempo fino all’inaugurazione dell’edizione numero 50 del Carnevale storico di Larino. Per sapere cosa bolle in pentola, per non perdersi nulla di quello che accadrà nei prossimi mesi vi aspettiamo a Larino il 27 settembre alle ore 18.30 a Palazzo Ducale.

L’obiettivo che stiamo perseguendo, ormai l’avrete capito, è quello di rendere Larino Città del Carnevale tutto l’anno, affermando l’identità di un evento frutto della maestria artistica e della cultura della cartapesta della comunità di Larino.