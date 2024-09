"Il territorio come opportunità", come valorizzarne gli aspetti migliori

ROTELLO. In attesa del Trekk-Oli, si è tenuto venerdì scorso, 20 settembre, la seconda edizione del convegno dal titolo "Il Territorio come Opportunità". A fare da cornice il bellissimo Teatro Comunale San Rocco, vincitore di due premi a seguito della sua ristrutturazione ad opera dell'architetto Luigi Valente. A intervenire l'architetto Franco Valente, Maria Stella Rossi, in sostituzione dell'imprenditore Claudio Papa e l'istruttore Amerigo Di Giulio.

A moderare l'incontro don Antonio Giannone, vicario della diocesi Termoli-Larino. Tema centrale il territorio in una chiave di lettura dall'aspetto positivo.

«Che il nostro territorio stia soffrendo numerose difficoltà è chiaro e sotto gli occhi di tutti. Non neghiamo nulla ma non è nelle nostre competenze affrontare degli argomenti così delicati. Noi, oggi, qui vogliamo solo dedicare un piccolo tempo agli aspetti belli e positivi. Uno spaccato che posso fare notare che, nonostante tutto, accadono anche delle cose belle». Queste le parole di apertura dei lavori di Cinzia Vizzarri, presidente dell'associazione «Il Valore».

Si è parlato della storia di Rotello, dei Tratturi, dei Cammini ma che di impresa e della coltivazione della frutta a guscio sul territorio, anche del basso Molise. Gli organizzatori hanno dato appuntamento al prossimo anno pera terza edizione mentre hanno invitato tutti gli intervenuti a partecipare alla quarta edizione del Trekk-Oil che si terrà il prossimo 13 ottobre. A patrocinare l'evento sono stati: l'Avis Provinciale Campobasso, l'Avis Comunale Santa Croce di Magliano dottor Angelo Tatta, la Lilt Campobasso, l'Istituto Italiano dei Castelli sez. Molise, il Comune di Rotello e il Csv Molise.