"Passeggiata a cavallo", domenica 29 settembre la quarta edizione

GUGLIONESI. Si svolgerà domenica 29 settembre la quarta edizione della "Passeggiata a cavallo" a Guglionesi. Un evento e un’idea che nasce dalla passione di Salvatore Sorella, 39enne guglionesano, che richiama tantissimi cavalieri del basso Molise. Amici e famiglia legati da questa splendida arte dell’equitazione.

Non c’è associazione o ente che li “sponsorizzi”, il tutto nasce dalla volontà degli amici cavalieri che insieme creano qualcosa di magico. Quel legame tra l’animale e l’uomo, tra natura e amore per i cavalli e, anche di fiducia.

Il programma:

ore 8 arrivo dei cavalieri

ore 8:30 colazione e iscrizione

ore 9 partenza passeggiata

ore 13 rientro e pranzo

A seguire musica live con "I sultani dell'oscillazione" e giri a cavallo per adulti e bambini. Per una buona riuscita dell'evento è gradita la prenotazione entro il 26 settembre, per info 3409379131 Salvatore.