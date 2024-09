Dipendenti Momentive in prima linea alla "Pigiama Run"

Diversi dipendenti della Momentive, multinazionale della chimica operante in Molise con uno stabilimento nel nucleo industriale di Termoli, hanno partecipato alla Pigiama Run organizzata da Lilt lo scorso venerdì a Termoli, rafforzando il legame di collaborazione e solidarietà fra l’azienda e la lega di volontariato per la lotta contro tumori.

La partecipazione spontanea dei dipendenti dell'azienda si inserisce nella più ampia partnership che vede Momentive e Lilt collaborare con successo dallo scorso anno.

Una condivisione di valori che vede le due realtà impegnate per aumentare il livello di consapevolezza circa l’importanza della prevenzione, sia in stabilimento, aprendo le porte dell’azienda a temi quali corretta alimentazione, alla campagna di sensibilizzazione contro il fumo, agli screening oncologici per i dipendenti nell’ambito del programma regionale. Inoltre attraverso la partnership si offre sostegno alla comunità locale tramite iniziative quali il panettone Lilt offerto ai dipendenti Momentive lo scorso anno, per contribuire all'iniziativa di solidarietà per l’acquisto del veicolo utilizzato dai volontari dell’associazione per il trasporto dei pazienti oncologici.

La partecipazione all’iniziativa del Pigiama Run è una forma di solidarietà nei confronti di chi è costretto in pigiama tutto il giorno a causa della malattia. Nella ripartizione di fondi di liberalità a favore della comunità Momentive è felice di poter contribuire alle attività della Lilt.