La nave dei poeti e le Diomedee: ponte culturale sulla rotta Termoli-Tremiti

TERMOLI. Successo alle Tremiti per la festa della poesia con la Nave dei Poeti. «Diomedee posto ideale per occuparsi della cultura in generale - ha dichiarato la sindaca Annalisa Lisci - Il contesto ambientale nel suo insieme è un luogo di forte ispirazione». Sotto un sole magnifico che riluccica di prima mattina e che senz’altro riapre le porte di un fine settimana pienamente estivo, successo per “La Nave dei Poeti” partita dal porto di Termoli.

Per l’occasione si tratta in verità di una vera e propria festa della poesia che ogni anno, a fine estate, si ripete, grazie al gruppo de “I Poeti al Meridiano” guidati dalla poetessa Rossella de Magistris. Nel luogo in cui il canto silente di Calliope spontaneamente e più forte i suoi versi fa sentire per rilanciare le emozioni più belle dell’intimo. L’approdo è magnifico. Si è parte di una scena corale che intenerisce e colpisce. Poi dal molo si sale tra sguardi curiosi, attese e sorrisi. Sotto i riflessi e i fantasiosi profili di roccia cristallini è in festa il parco marino. C’è tanta gente pronta a godere di un clima magnifico. Un bel quadro. Di natura e vita.

È uno dei migliori nella cornice piena di verde dell’isola di San Domino ancora piena di turisti. I riflessi abbagliano ogni tanto. Ritagliano deliziosi panorami. Sulla spiaggetta scende una parabola di gabbiani. Senza timore. Uno, in particolare, nuota tranquillo tra i bagnanti. Come un vero amico. Di sempre. Scuote le ali. Più in là tra un veliero tutto riposa. Piace la rada piena di barche. Tra cielo e terra il contesto marino incanta nella sua passeggiata ideale.

È l’essenza di un angolo che richiama. Una purezza naturale, vivace, ci abbraccia. Dall’acqua marina cristallina, al verde che predomina su tutta la collina, fino alla “A Furmicola”, sede dell’iniziativa poetica, a tutto campo il cuore si apre. Il versante di San Domino, che scende verso il porto, è aperto al fronte roccioso delle altre isole più austere. Dopo i pagliai, naturali sentinelle di un habitat compatto. Ricco di storia e di miti. La bellezza è sorprendente. Tra le cale regala ad ampio raggio un arcobaleno di colori impareggiabili mentre brulicano non poche attenzioni. Il mare è profondo. È la culla della nostra esistenza. Ne detta il cammino e il senso. Sussurra la voce viva di una poesia senza confini. L’evento culturale, alquanto singolare, giunto alla XIII edizione, si svolge qui, tra guizzi di luce, pensieri liberi e ombre di pini. In penombra a pochi passi dalla piazza principale. Dopo il Covid siamo al secondo anno sull’isola di San Domino.

Presso il ristorante discoteca “A Furmicola”. Amato da Dalla e dai suoi musicisti. Prima della declamazione dei nuovi componimenti poetici la responsabile del gruppo, Rossella de Magistris, fa il punto sullo spirito della riuscita iniziativa. Nel passato “La Nave dei Poeti” ha traghettato personaggi di spicco nel campo della poesia. Ne viene, dunque, ricordata la storia. Poi gli ideatori, Antonio Mucciaccio e Oscar De Lena. Presente all’edizione di quest’anno il primo cittadino dell’arcipelago che puntualmente patrocina l’evento all’insegna di una buona accoglienza. “Abbiamo il compito - dichiara Annalisa Lisci, sindaca delle Isole Tremiti nel portare i saluti ai presenti della sua amministrazione - di far capire a chiunque ha un cuore mosso dall’arte che Tremiti è un posto ideale per occuparsi della cultura in generale. Io vivo qui dodici mesi all’anno e l’inverno lo passo a dipingere. Tutto il contesto ambientale è decisamente un luogo di forte ispirazione. Vi ringrazio per questa bellissima iniziativa. Mi fa un grande piacere avervi qui e sono convinta che nei prossimi anni ci saranno sicuramente dei miglioramenti nei punti di ospitalità. Vorremmo dedicare parte delle case che stiamo restaurando proprio agli artisti in generali. Che siano poeti, pittori, scrittori, scultori, cantanti, autori. Noi abbiamo una grande fortuna. Abbiamo un paradiso che ci è stato donato.

È compito nostro come amministratori cercare di prendersene cura per far sì che chiunque venga qui possa godere di questa bellezza straordinaria. È un grande piacere avervi qui. Spero di ritrovarvi il prossimo anno per poter stare un po’ di più con voi e godere dell’aria ispiratrice dell’isola”. Fino alla tarda mattinata di sabato, 21 settembre 2024, declamazione nuove composizioni a cura dei poeti Vivien Williams (Inghilterra), Maria Pia Latorre (L’Isola di Gary Bari), Sandro Marano, Pannullo Alfonso, Giuseppe Pennella (Trani), Letizia Cobaltini (Bitritto), Emilio D’Andrea (Basilicata), Silvana Amato (Roma), Barbara Gortan (Taranto), Rossella de Magistris, Luigi Pizzuto (Molise), Paola Di Giannantonio, Aida Caruso, Adelmina Di Cienzo, Luciano Mancinella, Maria Carmela Mugnano, Virginia Notarpasquale. Il coordinamento si deve a Gabriele Carta puntualmente attivo negli appuntamenti culturali sull’isola. Si ringrazia per aver allietato l’appuntamento culturale e per i testi originali delle sue canzoni il musicista Antonio Narducci. A conclusione dell’evento scambio culturale tra la sindaca dell’arcipelago Annalisa Lisci, I Poeti al Meridiano, I Cantieri Creativi di Antonietta Caruso e L’Isola di Gary di Bari guidata dalla poetessa Maria Pia Latorre.

Luigi Pizzuto