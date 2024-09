Fedeli partecipano dal basso Molise alla Veglia di San Pio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Da Santa Croce di Magliano alla Veglia di San Pio.

Tra il 22 e il 23 settembre, durante la veglia che ripercorre il beato transito del frate stimmatizzato, sono stati circa 10mila i fedeli che vi hanno partecipato. Una rappresentanza proveniente anche da Santa Croce di Magliano era presente sul sagrato della Chiesa di San Pio, per il tradizionale rito che rievoca gli ultimi momenti di vita del Santo. Si tratta di un appuntamento ricco di raccoglimento e spiritualità, che richiama pellegrini e devoti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Nel silenzio di una notte dal clima mite, la Santa Messa è stata presieduta da Padre Roberto Genuin, Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, il quale ha affermato: «Dobbiamo farci piccoli per accogliere il Signore, come ha fatto Padre Pio, che per tutta la vita è stato la lunga mano di Dio, accogliendo i piccoli, coloro che sono nel bisogno e i sofferenti nel corpo e nello spirito. Impariamo sempre dal Signore, che disse: "Sono mite e umile di cuore".

In questa festa di Padre Pio, chiediamo che Egli interceda per noi affinché possiamo ottenere mitezza e umiltà di cuore, e così troveremo ristoro divino, scoprendo che l'impegno a seguire Gesù dà senso alla nostra vita».

Galleria fotografica