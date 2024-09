"Dalla parte del suolo", la transizione ecologica non può esserne nemica

TERMOLI. Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra invita cittadini e amministratori a partecipare all’incontro che si terrà giovedì 26 settembre 2024 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, dalle ore 17 alle 19, per presentare l’ultimo libro del Prof. Paolo Pileri, “Dalla Parte del Suolo-L’ecosistema invisibile”. Relatori, insieme al Prof. Pileri, docente di Pianificazione e Progettazione Urbanistica al Politecnico di Milano, saranno lNicoletta Radatta, esperta di alimentazione e produzione di cibo, e il prof. Luigi Mastronardi, docente di Economia Ambientale all’Università del Molise.

Si parlerà del suolo e della sua cruciale importanza in tempi di emergenza climatica, e di come la transizione energetica non possa essere nemica del suolo; di modelli produttivi in agricoltura e dei rischi enormi che l’agrivoltaico porta con sé entrando in competizione con la produzione di cibo. «Argomenti che non possono non assumere una rilevanza particolare qui a Termoli e nel Basso Molise: la nostra città continua a vedere crescere le aree cementificate e la distruzione del suolo, mentre nei paesi limitrofi piovono centinaia di progetti per l’installazione selvaggia di pannelli fotovoltaici su terre coltivabili. Come gruppo politico abbiamo sempre ritenuto valore non negoziabile la tutela del territorio e dei suoi spazi naturali, così come abbiamo sempre chiesto all’urbanistica di ritrovare capacità di pianificare mettendo al centro il diritto all’abitare garantito a tutti, inserito in un contesto che produca bellezza e sottratto alle preminenti logiche di profitto.

Le immagini drammatiche del nuovo alluvione in Emilia e dei danni enormi nelle Marche sono ancora negli occhi di tutti noi: è dunque fondamentale parlare di suolo, farlo con chi lo studia e lo difende da anni, provare a capire finalmente che dobbiamo modificare il nostro modo di guardare il territorio. E affrontare il conflitto che si sta delineando anche in Basso Molise, tra produzione di cibo e uso del suolo per propagandare una transizione energetica che non tiene conto di quali siano le priorità per il territorio e i cittadini, ma viene vista solo come gigantesca occasione di arricchimento. Invitiamo quindi la cittadinanza e i componenti l’Amministrazione Comunale a intervenire per discutere questi temi di assoluta attualità e importanza».

L’incontro darà diritto anche all’acquisizione di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.