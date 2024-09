Giornata europea delle Lingue all'istituto Brigida: diffondere il tema della pace

TERMOLI. Torna domattina, giovedì 26 settembre, all'istituto comprensivo "Maria Brigida" di Termoli, la Giornata europea delle lingue.

A partite dalle nove gli alunni approcceranno la pratica "Have fun and learn", per arricchire le proprie competenze linguistiche, ma con attività extracurriculari, divertendosi.

Un evento che si inserisce nell’ambito della Settimana europea delle lingue. Una mattinata all’insegna della multiculturalità nel senso più ampio del termine.

Il tema prescelto per l'edizione 2024, che si svolge proprio il 26 settembre, è quello più sentito: Lingue per la Pace.

In tutta Europa, 700 milioni di europei, rappresentati dal Consiglio d’Europa con 46 stati membri, sono incoraggiati a imparare più lingue, ad ogni età, all'intero e al di fuori della scuola. Nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente, il Consiglio d’Europa promuove il pluralismo in tutta Europa.

Tra le attività previste, creare un poster che illustri il tema "Lingue per la pace", utilizzando simboli, citazioni e opere d'arte per trasmettere messaggi di unità e comprensione tra le diverse lingue e contribuire attivamente all'uso delle lingue come veicolo per raggiungere i divari linguistici e culturali. Inviateci una foto o un pdf del poster che producete e che sarà pubblicato sul sito web dell'Edl.