Da 31 anni "Puliamo il mondo", il territorio ringrazia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. “Puliamo il Mondo” rappresenta il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. L’amministrazione comunale di San Giuliano di Puglia ha voluto fortemente partecipare a questo evento in collaborazione con l’associazione “Vivere a Colori” e Impregico (Servizi Integrati di Igiene Urbana). Il sindaco Antonello Nardelli ringrazia tutti i partecipanti grandi e soprattutto piccoli che si sono dati da fare per ripulire la strada che dal centro abitato arriva fino a contrada Sant’Elena: «Questa iniziativa che si è svolta per la prima volta a San Giuliano di Puglia è per la nostra amministrazione fondamentale per trasmettere l’importanza del valore e del rispetto della Natura; è indispensabile differenziare i rifiuti, non abbandonarli nell’ambiente ma è altrettanto importante rendere la cittadinanza attiva e partecipe in queste buone pratiche che riguardano tutti indistintamente.

Abbiamo gettato il primo seme… mi auguro che per il prossimo anno ci siano ancora più adesioni all’iniziativa, si pensi che in Molise solo 7 comuni, tra cui il nostro, hanno aderito all’iniziativa, ma possiamo ritenerci molto soddisfatti! Vedere l’impegno dei più piccoli (hanno preso parte bimbi dai 3 ai 10 anni) nel raccogliere e differenziare i rifiuti ci fa sperare in un futuro migliore, dove non ci saranno più persone incivili che gettano rifiuti dove più li fa comodo… abbiamo raccolto padelle in alluminio, aspirapolveri, boiler, tv, tantissima plastica e soprattutto una miriade di lattine e bottiglie di vetro!

La nostra amministrazione - sottolinea il Sindaco- a breve metterà in campo tutti i dispositivi amministrativi e pratici per tutelare il territorio … è una questione di civiltà e di educazione, se vogliamo valorizzare nel concreto il nostro territorio dobbiamo in primis amarlo e tenerlo pulito! Vorrei ringraziare sentitamente la mia squadra (sempre presenti e partecipi), l’associazione “Vivere a colori”, l’amministrazione di Impregico, in modo particolare Ciro Tria per la sua disponibilità e collaborazione, il personale locale dell’Impregico (Guido Ianiri e Antonio Buonagurio), i dipendenti comunali (Amedeo Iacurto e Mario Di Renzo), tutte le volontarie e i volontari ma soprattutto le bambine e i bambini che sono stati parte attiva e motore di questa splendida giornata… arrivederci al prossimo anno e nel frattempo Puliamo il Mondo!»

Galleria fotografica